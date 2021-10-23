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23 октября 2021  04:28

В Заинске ораторы смогли раскрыть свои таланты благодаря Году родных языков

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Мастер-класс по ораторскому искусству провели в Заинске преподаватели Казанского государственного института культуры. Слушателей обучали искусству публичных выступлений на татарском языке, сообщает пресс-служба Заинского района.

В ходе мероприятия, прошедшего в рамках объявленного в Татарстане Года родных языков и народного единства, приглашенные гости поделились с заинцами секретами успешного выступления.

Они рассказали о подготовке к выступлению, о том, как составить правильный текст и не терять внимание аудитории; поделились приемами для снятия эмоционального напряжения перед выходом на сцену; показали простые упражнения по работе над дикцией и напомнили о важности правильного произношения татарских звуков.

 

Фото: © пресс-служба Заинского района

Во второй части обучения заинцы на практике изучили приемы правильного поведения перед аудиторией.

Занятия по ораторскому искусству в районах республики проводятся при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова, а также Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка под руководством председателя Марата Ахметова.

#заинск #Год родных языков и народного единства #ораторское мастерство
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