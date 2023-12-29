Год перелома, перемола и сплоченности: эксперты подвели итоги года в России и РТ-2023

2023 год стал для России годом перелома и сплоченности. Первый наметился как в российской экономике, когда наша страна, несмотря на многочисленные ограничения, добилась роста, так и в мире, когда рухнула политика санкций и раскола. О том, какие события стали знаковыми для РФ и Татарстана, какие тенденции наблюдаются внутри страны и за ее пределами, рассказали члены Экспертного клуба из республики.

Спикеры едины во мнении о том, что на долю России выпало немало испытаний, но их негативные последствия удалось нивелировать благодаря сплочению общества.

«Главное событие 2023 года — перелом в экономике. Падающий тренд сменил восходящий. И дело даже не в цифрах. Это перелом в мироустройстве. Рухнула стратегия санкций и раскола общества на фоне социальной напряжённости. Вместо раскола получили сплетение!» — подчеркнул председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

Политик уверен, что следующий год станет для России годом победы, если не окончательной, то в рамках переформатирования в этом направлении — «в сторону победы русского оружия и российской цивилизации».

В целом, подчеркивают эксперты, специальная военная операция многое переформатировала и внесла новые смыслы. Ведь сейчас противником России является не только Украина, но и вся мощь стран НАТО, которые стоят за ее спиной.

«Поэтому особо запомнилось так называемое „контрнаступление ВСУ“ на территории новых субъектов России или, образно говоря, „нашествие двунадесяти языков“, поскольку за спиной Украины стояла вся мощь стран НАТО, вливание их колоссальных денег и военного снаряжения. Массовый героизм наших солдат и офицеров позволил „перемолоть“ казавшиеся бесконечными волны атакующих и западной техники», — заметил первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета, депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев.

Поэтому, уверен он, спецоперацию можно назвать объединяющим фактором для граждан России, сплотившихся перед лицом опасного и жестокого противника, а также импульсом для развития экономики, освобождающейся от зависимости от недружественных государств. Немалый вклад в это внесли воины и труженики из Татарстана, руководство региона, Раис республики Рустам Минниханов.

«Россия перестроилась на военные рельсы. И в то же время мы приложили максимальные усилия, чтобы обеспечить нормальную жизнь наших сограждан, которые работают, учатся, вступают в брак, рожают детей. Это я считаю огромным достижением, которое обеспечено общей сплоченной работой нашего многонационального народа во главе с Президентом России Владимиром Путиным», — заключил Бикеев.

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин напомнил, что в начале санкционного давления мировое сообщество предрекало крах российской экономики. Однако сейчас даже они вынуждены признать то, что она не просто выдержала удар ограничениями, но и продолжает расти, развиваться.

«Это не было бы возможным без сильного лидера. Президент Владимир Владимирович Путин принял решение о выдвижении на новый срок. Будем поддерживать Президента и продолжать реализовывать обещания, данные людям в том числе и в рамках народной программы», — призвал он.

На региональном уровне, в Татарстане, руководство ведет масштабную работу по всем направлениям. Здесь регулярно открываются новые либо капитально обновленные социальные объекты, регион активно участвует в различных федеральных программах.

Одной из важных новинок этого года стал пилотный проект по партнерскому финансированию, развернувшийся в Татарстане, Башкирии, Дагестане и Чечне. Благодаря ему, уверен Топилин, Россия сможет найти партнеров и развивать новые направления.

Еще одно важное направление развития РФ в 2023 году отметила доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова — борьбу с безработицей и повышение уровня МРОТ. Первую с начала года удалось снизить до 2,9% — исторического минимума для страны, а минимальный размер оплаты труда, наоборот, увеличить сразу на 18%.

«Особое внимание было уделено социальной поддержке участников СВО и их семей. Было предусмотрено первоочередное зачисление их детей в колледжи и техникумы, прекращение обязательств по договорам поручительства участников СВО, погибших в зоне боевых действий, а также предоставление гарантий членам семей бывших сотрудников правоохранительных органов на получение жилищной выплаты в случае их гибели в СВО. Компании, нанимающие участников СВО, были наделены статусом социальных предпринимателей, а порядок и условия аренды жилья для военнослужащих упрощены», — напомнила она.

Кроме того, добавила Павлова, был принят закон о дополнительном материальном обеспечении тренеров, подготовивших олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских чемпионов.

В качестве ожидаемых событий 2024 года для России и Татарстана она назвала предстоящий саммит БРИКС в Казани, который поможет РФ укрепить торгово-экономические отношения со странами объединения. Подготовка к нему и Играм БРИКС уже стартовала.