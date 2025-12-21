«Год памяти, уважения и единства»: в Мамадыше завершили Год защитника Отечества

В Мамадыше подвели итоги Года защитника Отечества. Глава Мамадышского района Вадим Никитин отметил, что завершение программы стало «красивой и значимой точкой» года памяти, уважения и единства.

По его словам, в течение года в районе отдали дань глубокого почтения ветеранам, воинам-интернационалистам и сегодняшним защитникам Отечества. Особые слова поддержки были адресованы семьям военнослужащих, чье мужество и терпение, подчеркнул руководитель района, заслуживают самого высокого признания.

Год защитника Отечества объединил тысячи жителей Мамадышского района всех поколений. Патриотические акции, уроки мужества, спортивные и творческие мероприятия, гуманитарная миссия стали важной частью общей работы. При этом Вадим Никитин отдельно отметил живой отклик молодежи.

«Видеть их интерес и гордость – значит быть уверенным в будущем района и страны», – подчеркнул он.

Глава района поблагодарил организаторов, участников, волонтеров и гостей мероприятий за совместную работу, отметив, что общими усилиями удалось укрепить связь поколений и еще раз подтвердить: патриотизм – это не слова, а конкретные дела и общая ответственность.

Вадим Никитин выразил уверенность, что все лучшее, заложенное в Год защитника Отечества, останется в повседневной жизни, работе и заботе о малой родине, и отметил, что район уже готовится к встрече Года воинской и трудовой доблести.