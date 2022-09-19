«Год оказался урожайным»: в Татарстане производство меда увеличилось до 5,5 тыс. тонн

В Татарстане в этом году производство товарного меда превысило 5,5 тыс. тонн. В республике представлены все сорта меда. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

«Год оказался урожайным, в том числе и для пчеловодов. Продукция качественная, выбор большой. В прошлом году урожай меда составил около 5 тыс. тонн», – рассказали в ведомстве.

Одной из площадок реализации меда являются сельскохозяйственные ярмарки. Так, на ярмарочные площадки Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Зеленодольского района весной завезли около 99 тонн меда.

«Необходимо учесть тот факт, что многие покупают мед по знакомству. Что касается сельхозярмарок, то это около 25-30% от всего объема реализованного меда. Пчеловоды нередко говорят о том, что спрос на мед на ярмарках низкий», – отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что это направление необходимо развивать, популяризировать медовую продукцию. «Тогда через эти площадки можно будет реализовать намного больше продукции, ведь цены на ярмарках наиболее приемлемые, а качество меда не вызывает сомнений», – пояснили в пресс-службе.

В Минсельхозпроде заметили, что мед на ярмарке можно купить от 1,3 тыс. до 1,6 тыс. рублей за три литра. «Данная цена не меняется уже несколько лет», – резюмировали в ведомстве.