Год исправительных работ получил житель РТ за долг по алиментам в 700 тысяч

На год на исправительные работы отправили 33-летнего жителя Агрызского района, который накопил долго по алиментам в 700 тыс. рублей. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено в суде, мужчина должен был выплачивать детям алименты, однако с августа по октябрь 2021 года помощь детям не оказывал.

Стоит отметить, что татарстанец уже привлекался к ответственности за неуплату алиментов. Тогда ему назначили наказание в виде 70 часов обязательных работ.

Общий долг по алиментам превысил 700 тыс. рублей.

Суд признал мужчину виновным в неуплате средств на содержание детей и назначил наказание в виде года исправительных работ. Кроме того, мужчина должен будет отдавать 5% заработка в доход государства.

