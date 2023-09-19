Год будет рекордным для нас»: ВТБ планирует выйти на 400 млрд рублей прибыли в этом году

С весны 2022 года экономика России проходит непростые времена. Так, банк ВТБ стал одним из первых, кто попал под санкции. Однако компании удается преодолевать все вызовы, сохранять доверие клиентов и увеличивать число акционеров. С какими финансовыми результатами банк завершил первое полугодие, что происходит на рынках капитала, какие инвестиционные возможности сегодня есть у розничных инвесторов? Об этом рассказали представители ВТБ в ходе прошедших мероприятий Дня инвестора в Казани.

«Прошлый год был тяжелый для банка и российской экономики, но мы довольны тем, как мы это выдержали», – рассказал Леонид Вакеев, начальник управления по работе с инвесторами. По словам эксперта ВТБ, банк исторически занимал очень большую долю рынка в обслуживании экспортно-импортных операций, а корпоративно-инвестиционный бизнес банка активно работал на международных финансовых рынках. В связи с этим ограничения, коснувшиеся российской финансовой системы, оказали свое влияние и на деятельность банка.

«Уже в конце года мы вернулись в режим прибыльной деятельности. И первое полугодие мы ведем активно. Председатель правления банка Андрей Костин сказал, что убытки можно понести и потом обратно все заработать, а доверие клиентов, если его потерять, восстанавливать намного дольше. Самое главное — мы сохранили своих клиентов», — подчеркнул начальник управления по работе с инвесторами ВТБ.

По итогам 2023 года ВТБ планирует завершить с позитивным результатом и получить свыше 400 млрд рублей чистой прибыли. Стоит отметить, что по итогам первых семи месяцев этого года прибыль банка уже составляет свыше 325 млрд рублей.

«Этот год будет рекордным для банка и по прибыльности, и по рентабельности капитала. Он также будет успешным с точки зрения роста бизнеса, кредитного портфеля, клиентской базы и других показателей», – добавил Вакеев.

В свою очередь, управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина подчеркнула, что результаты республиканского подразделения банка за прошлый и первые 6 месяцев этого года подтверждают общероссийские тенденции, демонстрируют, что банк в условиях трудностей в экономике работает успешно. По итогам первого полугодия 2023 года совокупный кредитный портфель физических лиц и корпоративных клиентов банка вырос более чем на четверть — до 325 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 8% — до 263,5 млрд рублей.

Как рассказал руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин, банк входит в десятку крупнейших эмитентов по количеству розничных акционеров. За последние три года число акционеров банка увеличилось втрое.

При этом акционерная база банка существенно омолодилась. Если смотреть на картину по Татарстану, то возраст чуть больше половины акционеров составляет от 24 до 39 лет, около 6% – от 18 до 23 лет и 36% – от 40 до 56 лет.

В 2023 году приоритетными задачами направления по работе с акционерами банка определены: расширение каналов коммуникаций, консультации, помощь в решении сложных задач, в том числе в ходе проведения очных встреч-семинаров.

Отметим, что Татарстан занимает 6-е место среди регионов России по числу акционеров ВТБ и 7-е — по количеству крупных акционеров. Средний пакет держателя акций банка в Татарстане насчитывает около 1,2 млн. Количество акционеров – физических лиц в республике составляет порядка 23 тысяч человек.

Хоткин также рассказал, что банк регулярно проводит различные обучающие мероприятия по основам инвестирования. Так, ВТБ разрабатывает уже пятый онлайн-курс для начинающих инвесторов. Кроме того, служба по работе с акционерами организует вебинары для лиц с ограниченными возможностями.

Также банк реализует мастер-классы для студентов в крупнейших вузах Татарстана: КФУ и КНИТУ-КАИ. Следующий образовательный мастер-класс для них состоится до конца 2023 года.

«Сегодня на фоне устойчивого роста числа миноритариев регулярные очные семинары для держателей акций являются частью большой работы по выстраиванию эффективной системы диалога. Нам важно, чтобы наши инвесторы знали о своих правах, текущих событиях в банке и изменениях в законодательстве», – заявил Хоткин.

Он подчеркнул, что в банке обновили программу специальных предложений для акционеров.

Отдельное внимание он уделил Ассоциации розничных инвесторов – площадке, объединяющей розничных инвесторов российских эмитентов и обеспечивающей их диалог с менеджментом компаний, регулятором, рейтинговыми агентствами, биржами и иными участниками фондового рынка.

По словам Владимира Хоткина, площадка была создана в конце прошлого года и уже доказала свою эффективность. Основными задачами Ассоциации стали урегулирование споров между инвесторами и эмитентами, продвижение лучших практик корпоративного управления, стимулирование активности розничных инвесторов и просвещение членов в области фондового рынка.