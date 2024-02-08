«Год будет пронизан духом Менделеева»: как в Татарстане отметят 190-летие великого химика

Телемост объединил города, где жил и работал Дмитрий Менделеев в разные годы своей жизни

Фото: пресс-служба Менделеевского муниципального района

«Работаем над тем, чтобы наши дети познавали химию и прикладные науки»

Телемост объединил города, где жил и работал Дмитрий Менделеев в разные годы своей жизни: от Тобольска, где родился ученый, до Санкт-Петербурга, где он захоронен. Одним из первых слово было предоставлено Менделеевску. С приветственным словом выступил глава города Радмир Беляев, который рассказал о развитии химической промышленности и подготовке кадров в районе.

«Мы чтим историю и уверенно смотрим в будущее. Испокон веков Менделеевск носит гордое звание города химиков. Мы реализуем ряд образовательных проектов по этому направлению. В прошлом году открыт химический лицей на 1 тыс. учащихся под названием “Потомки Менделеева”, активно работает Центр детских компетенций, проектируется колледж. Мы постоянно работаем над тем, чтобы наши ребята познавали химию, прикладные науки и становились такими же великими учеными, как Дмитрий Иванович», – отметил Беляев.

Радмир Беляев: «Предлагаю дружить семьями. Дмитрий Менделеев нас всех объединил, у нас общее наследие» Фото: пресс-служба Менделеевского муниципального района

Он добавил, что в городе работают два крупных производства, одно из которых основал друг Менделеева Петр Ушков, к которому ученый часто приезжал и давал советы по развитию завода. В продолжение своей речи глава района предложил объединить усилия всех городов в увековечивании памяти великого химика.

«Предлагаю дружить семьями. Дмитрий Менделеев нас всех объединил, у нас общее наследие», – заключил Беляев.

Далее у него состоялся диалог с руководителем Тобольска Максимом Афанасьевым, который пригласил его в гости.

«Мы объявили этот год в Тобольске Годом Менделеева. Приглашаю вас 24-25 августа на забег мэров. Считаю, что именно в этот год мы должны с вами показать свое отношение к этой великой личности», – сказал Афанасьев.

Беляев принял приглашение и в ответ пригласил уже мэра Тобольска на «Гонку героев» в Менделеевске, где также отдельно будет организован забег для глав городов.

«Начнем с Менделеевска, потом добежим до Тобольска. Дистанция – 8 километров, 33 препятствия», – улыбнулся глава Менделеевска.

Юрий Разбежкин: «Мы сегодня возлагали цветы и вспоминали заветы, которые Петр Ушков вместе с Дмитрием Менделеевым оставили потомкам» Фото: пресс-служба Менделеевского муниципального района

«Химия в Российской империи началась в Менделеевске»

Следующим после Беляева взял слово заместитель генерального директора компании «Аммоний» Юрий Разбежкин. Он рассказал о вкладе в развитие химии в России города Менделеевска и дружбе Менделеева с Петром Ушковым.

«Мы рады вас приветствовать с земли династии Ушковых. Мы сегодня возлагали цветы и вспоминали заветы, которые Петр Ушков вместе с Дмитрием Менделеевым оставили потомкам. Особенность Менделеевска в том, что химия в Российской империи началась именно отсюда», – заявил Разбежкин.

По его словам, именно здесь появились первый хромпиковый завод. Построены были Бондюжский химический завод, производство керамики и многое другое. При этом везде использовались технологии именно Дмитрия Менделеева.

По официальным данным, великий химик три раза посещал поселок Бондюжский (ныне – город Менделеевск) для реализации госзаказа по производству бездымного пороха для военных нужд. Однако также было много неофициальных визитов, когда Менделеев приезжал к другу Ушкову, добавил Юрий Разбежкин.

«Здесь исторически заложены химические заводы. Все традиции чтим, продолжаем развивать образование, планируем провести Всероссийскую олимпиаду по химии, вкладываемся в культуру и литературу. Итоги всех мероприятий, которые мы проведем в год юбилея Менделеева, мы подведем на книжном фестивале “Мы и Менделеевск” в октябре», – заключил он.

Алина Ахметшина: «В скором времени Менделеевский краеведческий музей ждут концептуальные изменения и реставрация. Он станет первым в России музеем заводской конторы» Фото: пресс-служба Менделеевского муниципального района

«Весь год будет пропитан духом Менделеева»

Конкретнее о запланированных мероприятиях в городе, посвященных юбилею со дня рождения великого ученого, рассказала директор Менделеевского краеведческого музея Алина Ахметшина.

«Весь год будет пронизан духом Дмитрия Менделеева. Хочу познакомить вас с нашими планами на этот год. У нас пройдут Менделеевский кросс, “Гонка героев”, Международный литературно-театральный фестиваль “Пастернаковские чтения” и масштабный фестиваль “Мы и Менделеевск”», – сообщила она.

Ахметшина добавила, что в скором времени Менделеевский краеведческий музей ждут концептуальные изменения и реставрация. Он станет первым в России музеем заводской конторы.

После Менделеевска выступили представители Санкт-Петербурга, Луганска, Донецка, Баку, Ханты-Мансийска, Боблово, Ярославля, Нижнего Новгорода, Орла и Тобольска. Каждый из них рассказал о связи их городов с судьбой Дмитрия Менделеева и поделился планами мероприятий на текущий год.

Итог встречи подвела заместитель генерального директора по науке и научно-просветительской деятельности Политехнического музея Вера Павлова.

«Мы с вами делаем одно большое дело. У нас есть молодое поколение, которому очень важно донести информацию о разносторонней личности Дмитрия Менделеева. Причем то же самое можно сказать и о других ученых. Важно это делать вместе. Предлагаю этой встречей положить начало совместной коммуникации, сотрудничества, обмену информацией, чтобы наши проекты выходили в свет и популяризировали научные труды», – заключила она.