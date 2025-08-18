Го Куйлун на форуме «РОСТКИ» рассказал, какая китайская продукция востребована в России

Наиболее востребованы для экспорта из Китая в Россию новые энергетические транспортные средства и комплектующие к ним, специальное промышленное оборудование, продукция высокотехнологичного машиностроения. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь Китайской торговой палаты по импорту и экспорту Го Куйлун.

«Российская продукция, в которой заинтересован Китай, – промышленное сырье, сельскохозяйственная продукция, продукты питания. Заинтересованы в обеспечении гладкой цепи поставок, в развитии логистики и транспортных перевозок», – рассказал он на III Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Генсекретарь Китайской торговой палаты по импорту и экспорту добавил, что ключевым вопросом для развития российско-китайских торговых отношений является расширение поставок из России в Китай натуральных природных ресурсов для их дальнейшей переработки.

По его словам, в прошлом году товарооборот России и Китая «побил все рекорды». «Пока сложно сказать, какими будут итоги этого года. В транспортно-логистической сфере это направление встретило много трудностей. Пока цифры не так хороши, как в прошлом году. На это повлияла и проблема с платежами», – отметил Го Куйлун.

Он подчеркнул, что все больше китайских компаний хочет участвовать в форуме «РОСТКИ».

«Для нас это большая честь. На выставке форума мы презентуем свои самые передовые технологии. Надеемся, что наше сотрудничество продолжится и расширится, что еще больше российских компаний будет сотрудничать с Китаем», – заключил генсекретарь Китайской торговой палаты по импорту и экспорту.