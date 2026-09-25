Гном Гномыч буксует: почему флаг Азербайджана не помог сыну Плющенко

У младшего Плющенко два международных старта за месяц. 13-е место в Анкаре. Пока 11-е после короткой программы в Батуми. Смена спортивного флага дала ему гарантированный доступ к международным соревнованиям — но не дала и не могла дать четверных прыжков. В чем причина неудач – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: социальные сети Евгения Плющенко

Лед дали, ажиотаж не приложили: тихий дебют Плющенко-младшего за Азербайджан

Российские фигуристы сегодня могут попасть на международные соревнования только в нейтральном статусе — с проверками, ограничениями, зависимостью от политической конъюнктуры. Для 13-летнего Александра Плющенко без серьезного международного резюме получить нейтральный статус практически невозможно.

Азербайджанский паспорт эту стену обошел. 1 июля 2026 года ISU официально разрешил Александру выступать за Азербайджан. Вопрос «пустят или нет» перестал существовать. Для фигуриста, который в России ни разу не входил в состав сборной, лучший результат на всероссийском уровне – 18-е место на Мемориале Жука.

Азербайджанская журналистка Лейла Эминова заявила, что выступление Плющенко под флагом Азербайджана на юниорском Гран-при не вызвало в стране никакого ажиотажа.

«Сложно говорить о какой-либо реакции местной публики, поскольку интерес к фигурному катанию в стране крайне низкий. Реакции как таковой нет. Возможно, если бы сам Евгений Плющенко вместо сына вышел на лед юниорского Гран-при, тогда азербайджанская публика могла бы примкнуть к экранам», – цитирует журналистку Sport24.

Александр Плющенко Фото: соцсети Евгения Плющенко

Сын легендарного фигуриста в мае 2026 года прокомментировал получение спортивного гражданства Азербайджана.

«Я был и остаюсь русским. Мне дали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны и прославлять академию моего папы», – заявил он.

Но решение вызвало резонанс. Евгений Плющенко еще в августе 2022 года имел иную позицию. «Я буду отговаривать своих учеников, если кто-то захочет поменять гражданство», – говорил тогда он.

Но отговорить себя не получилось. Решение по сыну принимали взрослые — отец и мать. У них были свои резоны: доступ к международным стартам, которых в России для их сына не было. Упрекать в этом 13-летнего — то же самое, что упрекать ребенка за выбор школы, которую выбрали родители.

Евгений Плющенко и Александр Плющенко Фото: соцсети Плющенко

Несоответствие между патриотической риторикой Евгения Плющенко 2022 года и его решением 2026-го — вопрос к отцу, а не к сыну. Хейт в их сторону только растет: в азербайджанском сегменте социальных сетей удается найти реакции на публикации о Плющенко, они исходят от россиян и крайне негативны.

Новый паспорт не ускоряет четверные

Четверные прыжки — это не следствие смены спортивного гражданства. Это следствие физической готовности. И у 13-летнего организма для этого просто нет базы. Первый четверной требует двух вещей: достаточной мышечной массы для создания вертикальной скорости и взрывной силы, а также сформированной мышечной памяти для контроля вращения. В 13 лет ни то, ни другое обычно еще не на пике. Средний возраст освоения первого квада в мировой практике — 14–16 лет.

Андрей Ежлов, хореограф академии «Ангелы Плющенко», сформулировал это прямо. По его словам, этот процесс невозможно ускорить без мышц.

«Сейчас, я считаю, ему нужно немного набрать мышечную массу, особенно в ногах. Благодаря более сильным ногам увеличится и высота прыжка. Так что через пару лет парень спокойно укрепится и запрыгает четверные», – комментирует отсутствие ультра-си у Плющенко Ежлов.

Ключевое слово — «укрепится». Это описание процесса, который невозможно ускорить без риска. Ежлов объяснил, почему форсирование четверных прыжков у 13-летнего Александра Плющенко опасно.

«Если бы Сашу прессовали, выучил бы он четверные в 12 лет — и что? Может, сломался бы — и все», – поясняет он.

Плющенко на Гран-при в Батуми Фото: скриншот с видео трансляции

Проблема не в гражданстве. Проблема в том, что от смены флага ждали мгновенного результата. Логика была проста: в России не дают дороги — перейдем туда, где дадут, и все сразу пойдет. Но «дадут дорогу» и «пойдет» — это разные вещи.

Почему «не задалось» после смены гражданства

19 сентября на этапе Гран-при ISU среди юниоров в Анкаре Александр занял 13-е место. За произвольную программу он получил 114,53 балла, сумма за две программы — 171,65. Произвольную он исполнил без серьезных помарок. Проблема была в короткой: он потерял больше десяти баллов на собственных базовых элементах — акселе и вращениях.

Его мать Яна Рудковская после выступлени на юниорском Гран-при в Анкаре прокомментировала результат сына.

«Разница между топ-6 и 13-м местом — 10 баллов. Эти 10 баллов он потерял в короткой программе». Она же добавила: «У него тяжелейший путь. Да, нет такого таланта, как у отца, но есть характер», – призналась Рудковская.

В Батуми он эти элементы сделал чисто — и сразу вырос до 62,49. Кажется рост произошел не потому, что он начал выступать за Азербайджан. А потому, что вернулся к базовой технике и сделал ее правильно.

Евгений и Александр Плющенко Фото: соцсети спортсмена

Вторая причина — отсутствие соревновательной практики. Александр практически не выступал на серьезном уровне. 25 января 2025 года он выиграл соревнования, где был единственным участником в своей категории. В конце февраля 2025 года на Мемориале Жука стал 18-м. Анкара — первый настоящий международный старт в жизни. Батуми — второй.

Смена гражданства — это не про «сейчас», это про «когда». Через два года ему будет 15. Именно к этому возрасту тело будет готово к четверным. Именно к этому возрасту он наберет соревновательную практику, которой ему сейчас критически не хватает. Но паспорт не даст ему ни мышечной массы, ни прыжковой мощи, ни хладнокровия в произвольной.

В Батуми Плющенко улучшил результат после короткой программы и получил шанс завершить второй международный турнир на более высокой позиции. Вопрос не в том, почему он не прыгает квады сейчас. Вопрос в том, запрыгает ли он их к 15–16 — и хватит ли у него и его семьи терпения пережить шум до этого момента.