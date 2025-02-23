Гнались за качеством и опоздали с Родригао: почему «Рубин» остался без трансферов?

20 февраля официально закрылось трансферное окно в России. По его итогам «Рубин» остался без усилений, хотя особенно напрашивалось приобретение защитников, так как эта позиция - самая слабая в казанском клубе. Почему «Рубин» так и не смог купить себе защитника - разбирался «ТИ-Спорт».





фото: rubin-kazan.ru

Самая проблемная позиция в «Рубине»

Позиция центрального защитника в казанской команде является, пожалуй, слабейшей. Достаточно просто посмотреть на численность игроков этого амплуа – пять. Меньше только у нападения. Но проблема в том, что «Рубин» играет с одним-двумя центральными форвардами, в то время как игроков обороны выпускает три.

В центре обороны команды команды Рашида Рахимова неизменно играет трио Грицаенко-Вуячич-Тесленко. Рустам Ашурматов и Константин Нижегородов, как правило, появляются лишь в матчах Кубка России или когда надо подменить травмированных партнеров. Но они не столь эффективны, поскольку молоды и не обладают достаточным опытом для стабильных выступлений на высоком уровне. Ашурматов, к примеру, часто привозил, когда выходил на поле вместо травмированного Вуячича.

Особенно вопрос с защитником обострился после травмы Грицаенко. По ходу нынешнего сезона он уже пропустил немалое количество матчей из-за повреждений. А на сборах снова получил попал в лазарет.

Казалось, что все эти факторы точно сложатся в пользу приобретения нового защитника. Однако незадолго до закрытия трансферного окна Александр Айбатов развеял все надежды, указав, что усилений ждать не стоит.

«Все, что касается трансферов, все к главному тренеру и спортивному директору. Работа ведется. Но на данный момент нет варианта, который по цене и качеству подходил бы нам. Вряд ли нам стоит ждать кого‑то», – цитирует Айбатова «Матч ТВ».

Фото: rubin-kazan.ru

Но почему «Рубин» так никого и не купил?

Команде нужны качественные игроки

Как говорил сам Рахимов «ТИ-Спорту», поиск защитника велся еще с минувшей осени. И с того периода вплоть до закрытия зимнего трансферного окна казанцы искали игрока не просто для глубины состава. «Рубину» нужен был защитник, который добавил бы качества. То есть игроков из условной Первой лиги даже не рассматривали.

В итоге казанцы отправляли предложение турецкому «Хатайспору» по переходу Ги-Марслена Килама. Был интерес и к защитнику сборной Суринама Стефано Денсвила. Однако эти переходы в итоге не состоялись.

Также была информация, что «Рубин» интересовался защитником «Зенита» Родригао. И переход действительно мог состояться, поскольку в Санкт-Петербурге, по информации СМИ, бразильцем были недовольны. По нашей информации, казанцы готовили предложение «сине-бело-голубым» по аренде Родригао, но опоздали. Как сообщает Legalbet, «Рубин» не успел договориться с «Зенитом» до окончания трансферного периода. Также, по информации СМИ, «Зенит» не хотел давать добро на переход Родригао, так как не смог договориться с легионером о трансфере.

Никуда не делись затруднения с бюджетом. Финансы команды не позволяли приобрести защитника высокого уровня из Европы или Латинской Америки. Даже солидарные выплаты за Хвичу Кварацхелию не были достаточными для покупки хорошего футболиста.

Резюмируя, «Рубин» искал качественного защитника для повышения уровня игры в обороне. Но найти такого не сумел, в том числе и из-за финансовых затруднений. А футболиста невысокого класса приобретать не хотел. Как итог – отсутствие трансферов вообще. Конечно, есть надежда, что клуб найдет какого-нибудь защитника свободным агентом. Однако в это верится слабо, поскольку без клуба из хороших игроков обороны вряд ли кто-то остался.

Фото: rubin-kazan.ru

Чем пассивность на рынке чревата для «Рубина»?

С одной стороны, да, возможно, следовало бы укрепить позицию хотя бы каким-нибудь защитником. Пусть и не столь качественным, как того хотел Рашид Рахимов. Особенно на фоне очередной травмы Грицаенко.

С другой же, выбывшего Алексея могут заменить те же Нижегородов и Ашурматов, как и раньше. Да, оборона уже будет не столь надежна и, возможно, участятся привозы. Однако новый защитник, которого команда могла бы приобрести со своими финансовыми возможностями, по мастерству не превосходил бы Рустама и Константина. Возможно, даже и уступал бы им.

Отсутствие трансферов для «Рубина» глобально ничего не изменит. Команда все еще останется в середине таблицы, поскольку ранее с такой защитой и отсутствующими травмированными игроками обороны стабильно в ней находилась. Максимум, что может произойти – спуск на несколько позиций.

Однако и прогресса у клуба тоже не будет. Имеющийся состав показывает, что середина таблицы – это потолок для «Рубина». Чтобы казанцам биться за топ-6, нужны качественные усиления, особенно в защиту. Остается надеяться, что летом селекционный отдел сумеет найти нужного игрока.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru