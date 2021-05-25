ГМИИ РТ предоставил Третьяковской галерее работы Николая Фешина

В Третьяковской галерее открылась выставка работ Николая Фешина. Произведения художника были предоставлены из собрания Музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе музея.

На экспозиции представлено более 50 работ. Картины «Обливание» и «Бойня» гости галереи увидят впервые.

«Третьяковская галерея подписала договор о долгосрочном сотрудничестве с Республикой Татарстан. В соответствии с ним уже состоялось две выставки из собрания Третьяковской галереи в РТ. Экспозиция „Русское искусство на рубеже веков“ собрала рекордную аудиторию среди столичных музеев в регионах, а именно — 75 тыс. человек. Мы же принимаем уже третью выставку из собрания Государственного музея изобразительных искусств Татарстана», — отметила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Казанский музей является обладателем самого крупного собрания работ Николая Фешина. В его коллекцию входят живописные и графические, а также скульптурные произведения, созданные художником преимущественно до эмиграции в США — в общей сложности 189 работ.

Николай Фешин — ученик Ильи Репина и один из самых знаменитых русских импрессионистов. Об оценке его творчества на художественном рынке можно судить по аукциону, на котором одна из его картин была продана за 11 млн долларов.

Экспозиция в Москве будет работать до 22 августа.