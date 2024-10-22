Глюкозу оштрафовали за употребление наркотиков

В Зеленоградском суде Москвы певицу Глюкозу оштрафовали на пять тысяч рублей за употребление наркотиков.



Согласно протоколу, штраф был выписан после того, как в зале аэропорта Шереметьево певица привлекла внимание сотрудника полиции. Полицейские решили, что Глюкоза находится в состоянии наркотического опьянения.

От медицинского освидетельствования звезда отказалась.