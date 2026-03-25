Глухов об участии «Ак Барса» в плей-офф: «Будем надеяться, что пройдут в следующий раунд»

Экс-форвард «Ак Барса», обладатель Кубка Гагарина Михаил Глухов поделился ожиданиями от участия «Ак Барса» в плей-офф КХЛ в сезоне-2025/26 и пояснил, что нынешний турнир – непредсказуем.

«За «Ак Барсом» слежу, переживаю. Болеем всей семьёй. Тяжёлый соперник, первый матч был непростой, но это всего лишь один матч и всё самое интересное ещё впереди. Будем надеяться, что пройдут в следующий раунд. У каждой команды есть шанс выиграть Кубок, тем более сейчас все команды подравнялись, тут непредсказуемый хоккей.

Раньше всё равно были уверенные серии, когда точно понимал, кто пройдёт. Сейчас всё настолько непредсказуемо, поэтому тем и интереснее. Будем болеть за наших», – сказал Глухов «Чемпионату».

23 марта «Ак Барс» одержал первую победу в матче стартового раунда плей-офф КХЛ против «Трактора» со счетом 3:2 в овертайме.