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На главную ТИ-Спорт 26 марта 2025 15:23

Глушенков ушел с тренировки «Зенита» из-за недовольства Семаком

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Глушенков ушел с тренировки «Зенита» из-за недовольства Семаком
Фото: fc-zenit.ru

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков покинул одну из тренировок со своим клубом, сказав: «что-то холодно». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

В последнее время Максим тренируется халатно. Это вызвано недовольством Глушенкова Сергеем Семаком и его методами работы. У партнеров игрока по «Зениту» в свою очередь вызывает вопросы его игра в последних матчах, сообщает источник.

Напомним, Глушенков выступает за «Зенит» с лета минувшего года. С командой он взял Суперкубок России. На его счету сейчас восемь голов, две передачи за 13 матчей в РПЛ.

В данный момент «сине-бело-голубые» идут на третьем месте с 43 очками. В следующем матче петербуржцы у себя дома сыграют с «Рубином». Встреча состоится 30 марта в 19:30 по мск.

#фк зенит #сергей семак #премьер-лига #футбол
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