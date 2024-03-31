«Глупый пиар»: в Госдуме оценили слова МИД Финляндии об отправке военных ЕС на Украину

Заявление главы финского МИД Элины Валтонен о потенциальной отправке военных западных стран на Украину в будущем является политическим пиаром. Такое мнение в беседе «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он рассказал, что на прошлой неделе думская делегация во главе с зампредседателя ГД Петром Толстым посетила Швейцарию с рабочим визитом.

«И я был свидетелем того, как неоднократно подходили к Петру Олеговичу и к нашей делегации и швейцарцы, и французы. Они говорили, что не разделяют точку зрения лидеров [по отправке военных на Украину], насколько опасны эти заявления», — отметил Чепа, добавив, что такие же комментарии высказывали в том числе многочисленные европейские парламентарии.

«Поэтому заявление главы МИД Финляндии — это политический и глупый пиар, не более того», — заключил Чепа.

Ранее в интервью британской газете Financial Times министр иностранных дел Финляндии заявила, что страны Запада в будущем могут отправить войска на Украину, но пока в этом нет необходимости.

26 февраля французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что по инициативе Парижа прошла встреча, где представители около 20 стран Запада обсуждали дальнейшую поддержку Киева в конфликте с РФ и где поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. Макрон утверждал, что участники не пришли к консенсусу, но такого сценария в будущем исключать нельзя.

Уже на утро следующего дня власти многих европейских стран заявили, что речи об отправке воинских контингентов на Украину не идет. В этот же день вечером Париж попытался прояснить ситуацию. По утверждениям Стефана Сежурне, присутствие западных военных на украинской территории не будет означать соучастия в конфликте. Глава Минобороны Себастьян Лекорню заявил, что речь о войне с Россией не идет и что «совершенно нормально», что Запад задумывается, как еще помочь киевскому режиму. При этом сам Макрон заверил, что взвесил и продумал слова об отправке западных войск на Украину.