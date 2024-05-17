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«Глупость ужасная»: Путин оценил санкции США против России
Американские санкции против России в первую очередь наносят удар по самим США. Финансовые ограничения подрывают доверие к доллару и ведут к инфляции внутри страны. Таким образом, Вашингтон добровольно «пилит сук, на котором сидит», уверен Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.
«Наносят себе непоправимый ущерб. Выражаясь тривиально, нашими известными поговорочками — просто пилят сук, на котором сами сидят. Глупость ужасная, но им никак не остановиться», — заявил глава государства на пресс-конференции, посвященной визиту в КНР.
Путин отметил, что действия Штатов уже вызвали реакцию по всему миру. Об этом в первую очередь говорит снижение объемов резервов в долларах. На этом фоне выглядит правильным переход на расчеты в национальных валютах и поиск других решений для проведения сделок с другими странами. «Этот процесс идет, его уже не остановить», — поделился мнением Президент.
Дополнительный удар экономике Штатов – ввод пошлин на некоторые товары из Китая.
«Политика, характер отношений России и Китая, ситуация на Украине, уверяю вас, к этому не имеют никакого отношения. Это просто элементы недобросовестной конкуренции», — заметил Владимир Путин.
Однако единственное, чего этим может добиться Вашингтон – роста инфляции в стране. Попытки произвести эту же продукцию в Штатах потребуют затрат ресурсов, выплаты заработной платы своим сотрудникам и повышения нагрузки на энергетику.
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