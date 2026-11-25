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Татарская и башкирская эстрадная певица Гульназ Асаева готовит очередную новую песню. Она дала послушать ее часть своим подписчикам. По словам артистки, эта песня пришла к ней в самые тяжелые моменты жизни, и Гульназ, не раздумывая, решила ее выпустить.

«Этот год был богат на разные события. Были и моменты, когда я купалась в счастье, и настолько тяжелые времена, что невозможно было выдержать. Но я старалась делать правильные выводы из этих испытаний», – говорит Асаева.

Она отметила, что счастье – это временное состояние. По ее словам, сегодня человек может чувствовать себя счастливым, а завтра – ощущать себя самым ненужным в мире, человеком, которого никто не любит. Видео: соцсети Гульназ Асаевой По ее словам, глотая полный рот «крови», она не хотела показывать окружающим, как спотыкается. Девушка призналась, что, кажется, уже научилась терпеть чужую радость и молчать. Однако она убедилась, что внутри человека всегда живет надежда.

«В те времена, когда я стеснялась выходить из дома и вздрагивала от телефонного звонка, пришла песня от Наиля абый Шаймарданова… В первую очередь я обратила внимание на слова этой песни и, поняв, что они соответствуют моему сегодняшнему душевному состоянию, быстро запустила ее в работу», – написала певица.