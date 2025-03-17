GloraX занял 2-е место среди девелоперов РФ по темпам региональной экспансии

Федеральный девелопер GloraX занял 2-е место среди российских девелоперов по темпам региональной экспансии. Соответствующий рейтинг, включающий 66 компаний, подготовил портал ЕРЗ.РФ. Учитывались регионы, в которых застройщики впервые приобрели земельные участки с видом разрешенного использования для жилищного строительства в период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.

Стратегия региональной экспансии была принята в GloraX в 2023 году. Для ее реализации в компании была создана федеральная служба развития, собственное проектное бюро и подрядные компании. Следующим этапом стало создание GloraX скоринговой модели, которая на основании 70 параметров по каждому городу автоматически формирует их рейтинг привлекательности для девелопмента жилой недвижимости. Обновление рейтинга происходит ежемесячно на основании актуальных статистических данных. В 2023 году первыми регионами за пределами двух столиц, в которых GloraX приступил к реализации масштабных проектов, стали Нижний Новгород, Казань и Ленинградская область.

В 2024 году GloraX продолжил активно расширять географию присутствия бизнеса и вышел еще в 5 новых регионов – Владимир, Мурманск, Ярославль, Омск и Тулу, став одним из лидеров по темпам региональной экспансии и опередив по этому показателю крупнейших игроков рынка. Кроме того, за два года GloraX стал лидером по числу инициированных застройщиками проектов КРТ в регионах России.

Города присутствия GloraX объединяет низкий уровень конкуренции, который позволяет быстро занимать значительную долю рынка, и отсутствие качественного предложения на первичном рынке жилой недвижимости. Кроме того, приоритетными для девелопера являются города, демонстрирующие устойчивую динамику роста спроса и средневзвешенной цены квадратного метра. К примеру, в Ярославле спрос на недвижимость в январе 2025 года вырос на 44% к январю 2024, а в Нижнем Новгороде – на 27%. Средневзвешенная цена квадратного метра в январе 2025 года во Владимире выросла на 25% год к году, а в Казани на 19%. Динамика средневзвешенной цены квадратного метра с января 2024 г. по январь 2025 г. в Омске составила 15%, что соответствует показателю в Москве (15%) и превышает динамику в Санкт-Петербурге (12%).

GloraX фокусируется в регионах на доступном по цене продукте, отвечающем спросу и потребительским предпочтениям локальных аудиторий. При этом накопленная градостроительная экспертиза и более чем 10-летний опыт в девелопменте позволяет GloraX выводить на рынок проекты без исходно-разрешительной документации темпами, превышающими средние по отрасли. К примеру, с момента приобретения крупного участка во Владимире до старта продаж недвижимости в проекте прошло всего 7 месяцев.

«Раньше большинство девелоперов стремились работать в Москве или Санкт-Петербурге, но сегодня отчетливо прослеживается новый тренд – фокус на региональных рынках. Развитие промышленности, курс на импортозамещение, рост военно-промышленного комплекса и государственные меры поддержки малого и среднего бизнеса создали условия для улучшения экономики регионов. Некоторые города существенно опережают Москву по динамике роста цен на недвижимость. При этом в регионах наблюдается дефицит качественного предложения жилья. В совокупности с относительной низкой конкуренцией, по сравнению с «перегретыми» рынками Москвы и Санкт-Петербурга, эти факторы делают региональные рынки более привлекательными для федеральных девелоперов», – подчеркнул Дмитрий Кашинский, президент GloraX.

В 2025 году GloraX продолжит следовать стратегии региональной экспансии и планирует выйти еще в 3-5 городов, увеличив таким образом количество регионов присутствия до 13-15.

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