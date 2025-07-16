Федеральный девелопер GloraX представил операционные результаты за 1 полугодие 2025-го. По итогам января-июня текущего года объем заключенных договоров вырос на 66% год до 109,0 тыс. кв. м (65,6 тыс. кв. м за 1 пол. 2024 г.). Продажи недвижимости достигли 22 млрд рублей (+41% относительно аналогичного периода 2024-го).

Также компания заключила 3 494 договора (+108% по сравнению с 1 пол. 2024 г.).

«Средняя цена за квадратный метр квартир и апартаментов составила 210 тыс. рублей (243 тыс. рублей в 1 пол. 2024 г.). Доля заключенных договоров с участием ипотечных средств составила 69% (66% в 1 пол. 2024 г.). Доля продаж региональных проектов по объему проданных площадей увеличилась почти в 13 раз до 63% (5% в 1 пол. 2024 г.)», – отметили в пресс-службе компании.

«Первое полугодие 2025 года мы завершили с уверенным ростом ключевых операционных показателей и значимыми достижениями в рамках стратегии региональной экспансии. Продажи в натуральном выражении увеличились на 66%, а в денежном – на 41%. География и масштаб строительства также значительно расширились: с 5 проектов в 4 регионах до 13 проектов в 8 регионах. Объем текущего строительства почти удвоился – с 326 тыс. до 648 тыс. кв. м. Это позволило нам уже к середине года выполнить более 45% годового плана как по продажам, так и по объему строительства», – прокомментировал результаты президент GloraX Дмитрий Кашинский.

Отдельно он отметил вклад региональных проектов: их доля по объему проданных площадей выросла почти в 13 раз – с 5% до 63%. Такой результат стал возможен благодаря последовательному выходу на новые рынки и закрытию стратегической M&A-сделки по приобретению ГК «Жилкапинвест», одного из лидеров девелопмента в Приморском крае. Эта сделка укрепила позиции GloraX на Дальнем Востоке и была признана лучшей в отрасли по версии Cbonds congress и Preqveca. Как итог, в исторических регионах GloraX стоимость проектов продолжает расти, отражая стабильный спрос, а выход на региональные рынки с более низкой стоимостью квадратного метра в сегменте «комфорт» стал одним из ключевых факторов, позволивших существенно нарастить объемы продаж.

«Во втором полугодии мы планируем сохранить темпы за счет вывода на рынок новых объектов, по многим из которых уже получены разрешения на строительство, а также продолжим реализацию ключевых инициатив, направленных на долгосрочный рост и усиление позиций GloraX на федеральном уровне», – анонсировал Дмитрий Кашинский.

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