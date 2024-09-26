GloraX объявляет старт продаж проекта GloraX Экосити

Фото предоставлено пресс-службой GloraX

Федеральный девелопер GloraX запускает продажи в своем первом проекте в Казани — GloraX Экосити*. Масштабный жилой комплекс расположен на территории площадью 29,5 га в «Экорайоне» Казани и включает в себя 10 урбан-блоков. Ввод в эксплуатацию первой очереди GloraX Экосити запланирован в I квартале 2027 года, всего проекта — во II квартале 2030 года.

Сегодня открываются продажи первых двух урбан-блоков, в которых представлено 814 квартир. Минимальная площадь квартиры составляет 21,36 кв. метра, максимальная — 91,55 кв. метра.

В проекте предусмотрена широкая линейка планировочных решений — от компактных студий до четырехкомнатных квартир. Среди интересных вариантов — квартиры с мастер-спальнями со своими ванными и гардеробными, европланировки, а также эксклюзивный пул квартир с видом на лес и Волгу.

За счет уникальной бионической архитектуры проекта авторы предусмотрели квартиры с радиусными окнами, которые увеличивают обзор и позволяют интересно интегрировать угловое окно в интерьер. Также в GloraX Экосити есть уникальные лоты с террасами, которые увеличивают пространство квартир и добавляют интерьерам визуального простора, воздуха и тонкой игры светотени. Учли в проекте и региональные особенности Казани, а именно — запрос жителей города на квартиры увеличенной квадратуры для больших семей, поэтому в GloraX Экосити предусмотрены большие форматы трех- и четырехкомнатных квартир с увеличенными кухнями-гостиными, несколькими ванными и гардеробными.

В комплексе предусмотрено два варианта отделки: White Box** и чистовая дизайнерская отделка с системой «умный дом». Во всех квартирах будут установлены окна с применением мультифункционального стекла, которое летом обеспечивает дополнительную защиту от жарких солнечных лучей, а зимой - сохраняет тепло. Стоимость квартир начинается от 4,2 млн рублей*** за студию с отделкой. Купить квартиру можно в ипотеку, рассрочку до окончания строительства и по 100% оплате.

GloraX Экосити отличает выгодная локация и низкая плотность застройки. Проект расположен на Волге в окружении лесного массива, при этом в десяти минутах езды от центра города в районе с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. В шаговой доступности от комплекса — остановки общественного транспорта, железнодорожная платформа Новое Аракчино и лесопарковая зона с озером Лебяжье.

Фото предоставлено пресс-службой GloraX

GloraX Экосити включает в себя 10 приватных урбан-блоков с жилыми домами высотой от 3 до 11 этажей. Общая площадь жилой недвижимости в рамках проекта составляет 134 400 кв. метров, первой очереди — 35 571 кв. метр. Помимо жилой застройки, в состав проекта также войдут школа на 1501 место, детский сад на 340 мест, центр дополнительного образования на 2000 мест, пешеходный бульвар и природная тропа с иммерсивными маршрутами, которые открывают широкие возможности для досуга непосредственно на территории GloraX Экосити.

На первом этаже в одном из корпусов первой очереди запланирован комьюнити-центр. Это отдельное многофункциональное пространство площадью 270 кв. метров, где можно проводить детские праздники и развивающие занятия, заниматься спортом в фитнес-зале с открытой террасой или работать в коворкинге.

Для активной жизни и быстрого шоппинга в проекте предусмотрен развитый street-retail на первых этажах домов, где в будущем будут расположены рестораны, кофейни, предприятия сферы услуг, а также большой супермаркет на первом этаже многоуровневого паркинга. Общая площадь коммерческих помещений в рамках проекта составляет 9408 кв. метров, в первой очереди проекта — 3320 кв. метров.

Для автовладельцев в проекте оборудованы два многоуровневых надземных паркинга на 660 мест, подземные парковки в домах на 112 мест, гостевые парковочные места на территории. Въезды в многоуровневые и подземные паркинги будут оборудованы современными системами контроля доступа с использованием радиометок. На минус первых этажах домов предусмотрены кладовые. Отдельное место на территории жилого комплекса выделено для выгула и тренировки собак.

Справка:

GloraХ — федеральный девелопер, специализирующийся на строительстве жилых комплексов, коммерческой недвижимости и социальных объектов. Компания была создана в 2014 году. За время работы GloraX зарекомендовал себя как успешный застройщик и партнер, сдав в эксплуатацию ряд проектов общей площадью около 800 тыс. кв. метров. География деятельности компании охватывает девять регионов: Москву, Ярославль, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Нижний Новгород, Казань, Владимир, Мурманск и Омск. За счет использования современных технологий и IT-решений проекты GloraX задают тренды развития городов и становятся новыми точками притяжения районов.

В текущем портфеле компании представлено 17 проектов. Объем портфеля проектов составляет 6 млн кв. метров.

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* Застройщик: ООО «Специализированный застройщик „Экорайон“».

GloraХ Экосити. Глоракс Экосити. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

Адрес: РФ, РТ, МО «Г. Казань», г. Казань, Кировский район.

** White Box — предчистовая отделка.

*** Указана стоимость студии общей площадью 21,36 кв. метра.

Настоящее предложение не является публичной офертой.