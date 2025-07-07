GloraX объявляет старт продаж GloraX Premium Экосити в Казани

Фото: пресс-служба АО «ГЛОРАКС»

Федеральный девелопер GloraX открывает продажи в очередном проекте в Казани - GloraX Premium Экосити. Комплекс станет первым премиальным проектом девелопера в столице Татарстана.

GloraX Premium Экосити расположен в Кировском районе Казани, на территории «Экорайон» — в окружении хвойного леса, с панорамными видами на Волгу, в непосредственной близости от Храма всех религий и всего в 15 минутах езды от Казанского Кремля. Строительство первого этапа начнется в 2025 году, ввод в эксплуатацию запланирован на II квартал 2028 года.

Первый этап строительства GloraX Premium Экосити включает 7 корпусов высотностью 8 этажей. Общая площадь данного этапа проекта составит 42 265 кв. м, из них продаваемая площадь квартир - 20 158 кв. м., а общее число лотов – 321 шт. Лимитированное количество лотов в каждом корпусе — от 30 до 44 шт. — не только отвечает стандартам премиального жилья, но и создаст камерную, добрососедскую атмосферу в будущем.

Фото: пресс-служба АО «ГЛОРАКС»

Квартирография проекта представлена лотами различной планировки — от евродвухкомнатных до просторных еврочетырехкомнатных квартир, в том числе эксклюзивные видовые варианты и лоты редкого формата. В частности, в квартирах на первом и восьмом этажах запроектированы широкие открытые террасы, откуда откроется прекрасный вид на окружающий зеленый массив и Волгу. Еще одной особенностью лотов будет панорамное остекление “в пол”, что положительно скажется на уровне инсоляции и видовых характеристиках квартир. Высота потолков без отделки составит от 2,9 до 3,9 м, в зависимости от этажа. Все квартиры будут передаваться в черновой отделке, чтобы клиенты имели возможность реализовать самые смелые дизайнерские решения. В состав первого пула квартир, доступного для приобретения, входят квартиры от евродвухкомнатных до еврочетырехкомнатных. Минимальная стоимость квартиры на старте продаж составляет 11,8 млн рублей.

Проект оснащён системами «умный дом» с функциями видеонаблюдения, IP-домофонии с автоматическим распознаванием лиц, а также счетчиками с возможностью автоматизированного снятия показаний. Доступ с улицы в паркинг, кладовые, на эвакуационные лестницы и в колясочные возможен с помощью специального мобильного приложения.

Фото: пресс-служба АО «ГЛОРАКС»

Помимо квартир, в состав первого этапа строительства войдет паркинг на 260 машино-мест, 12 из которых с зарядкой для электромобилей, и 154 помещения кладовых на подземном этаже с возможностью прямого доступа из каждого корпуса. На первом этаже разместятся офис управляющей компании и Клуб резидентов - многофункциональное пространство для проведения досуга жителей. Здесь можно будет провести время в деловой гостиной, организовать встречу в переговорной, развлечь ребенка в детской комнате или отдохнуть на открытой террасе.

Концепция благоустройства комплекса вдохновлена природным окружением проекта — живописные тропинки и зоны отдыха расположены прямо в глубине хвойной чащи. Детские и спортивные площадки выполнены в экостиле, из натуральных материалов: камня и дерева. Центром проекта станет искусственный пруд площадью 4,5 тыс. кв.м, в середине которого разместился плейхаб, а по периметру - зоны для отдыха с летней мебелью. Жители смогут поддерживать спортивную форму благодаря специальным маршрутам вокруг корпусов и всего комплекса, где также разместятся точки для тренировок, в том числе теннисный корт, и спортивно-игровые хабы. Для питомцев будет предусмотрена специальная площадка для выгула.

В непосредственной близости от квартала будут построены детский сад на 340 мест, школа на 1501 место с Центром дополнительного образования.

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Настоящее предложение не является публичной офертой.