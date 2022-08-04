Более ста делегатов со всего мира приедут в Казань на Глобальный форум молодых дипломатов

С 26 по 30 августа в Казани впервые пройдет V Глобальный форум молодых дипломатов, который соберет порядка ста специалистов из более, чем 60 стран мира. Решение о проведении форума принял Президент Татарстана Рустам Минниханов во время форума молодых дипломатов стран, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

Темой глобального форума станет «Новое время для дипломатии». В ходе рабочих сессий участники обсудят тренды и вызовы дипломатии в современных условиях, цифровизацию, информационную и кибербезопасность в международных отношениях, эпоху «культуры отмены» и будущее интеграционных объединений.

Кроме того, планируется провести официальную церемонию принятия новых членов в Международную ассоциацию молодых дипломатов, в котором, по предварительным данным, примут участие более сотни молодых сотрудников внешнеполитических ведомств со всего мира.

Спикерами форума выступят представители федеральных и региональных органов власти, академических и общественно-политических кругов и предприниматели.