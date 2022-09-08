«Глобальные проекты»: в Челнах ремонт дорог вышел в финальную стадию

В Набережных Челнах завершается строительство нескольких крупных дорожных объектов. О каждом проекте на пресс-конференции рассказал первый замруководителя исполкома Илья Зуев.

«У нас есть глобальные проекты по ремонту дорог, которые мы в этом году реализуем. Самым важным для города является строительство моста, который соединяет ГЭС и Замелекесье. А Замелекесье — это молодой развивающийся район, где проживают много тысяч горожан, строятся школы, гимназии... Город должен быть соединен хорошей магистралью для комфортного передвижения», — отметил чиновник.

Сейчас этот проект реализован на 94%, здесь появилось современное светодиодное освещение, рабочие укладывают тротуары. В День республики по мосту было открыто техническое движение. Окончательно работы будут выполнены до 10 октября.

«Не менее важен и нужен городу ремонт дороги на проспекте Дружбы народов от проспекта Мира до проспекта Чулман с обустройством кольцевого движения. Многие горожане уже успели оценить этот важный объект», — сообщил Зуев.

На этом объекте установлено новое современное освещение, дорожное покрытие, борткамень, в сторону проспекта Чулман дорога расширена на две полосы с каждой стороны. Техническое движение открыто, выполнение работ составляет 98,5%.

На улице Усманова от проспекта Дружбы народов до улицы Академика Королева в рамках республиканской программы «Ремонт улично-дорожной сети» близится к завершению ремонт автомобильной дороги. До 24 октября он будет полностью завершен. По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ведутся работы на улице Корпорация Хайер.

«Интересный проект с расширением полос движения автомобилей. Очень загруженное место, многие горожане едут по этой дороге до Азьмушкино, микрорайона Подсолнухи», — добавил первый замруководителя исполкома.

Дорога к садовому обществу «Гидростроитель-1» протяженностью в 650 метров строится специалистами Предприятия автомобильных дорог, сроки завершения — 1 октября.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.