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Ру Тат
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Политика
23 ноября 2022  08:50

Global Times увидела в НАТО ловушку США для подрыва европейской экономики

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Соединенные Штаты используют НАТО для укрепления своего влияния на правительства стран — членов Европейского Союза. Об этом пишет китайская газета Global Times со ссылкой на мнения опрошенных экспертов.

Профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун заметил, что НАТО стремилась «заставить некоторые европейские страны применить аналогичную антироссийской стратегию в отношении Китая» и одновременно своими действиями укрепляла связи между РФ и КНР.

«В результате ЕС может стать более зависимым от НАТО и США, и ему может быть труднее добиться стратегической автономии», — предположил аналитик.

Другой эксперт, который предпочел остаться анонимным, увидел «недобрые намерения» в желании Штатов увеличить расходы на оборону стран, входящих в Североатлантический альянс.

«С учетом нынешнего энергетического кризиса и серьезной инфляционный ситуации в ЕС увеличение оборонных бюджетов может вызвать еще большее недовольство населения правительствами, что облегчит США влияние на руководство стран ЕС», — уверен этот собеседник издания.

#сша и китай #НАТО
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