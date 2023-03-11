Global Times: У США было два основных оружия против России – оба не сработали

Вооруженные силы и экономические санкции – это два основных инструмента США и их союзников против стран, посягающих на их гегемонию. Однако оба эти варианта на практике оказываются неудачными, в том числе они не сработали в случае с Россией, пишет Global Times.

«<…> Более 20 стран в настоящее время находятся под санкциями Белого дома, а экономика некоторых из наиболее уязвимых стран, таких как Венесуэла, Куба, Ирак и Зимбабве, была уничтожена. Хотя цель «смены режима» редко достигалась, результат всегда трагичен для народа. Ни одна из тактик не сработала против России», – говорится в статье.

Такое положение дел автор объясняет тем, что «Вооруженные силы России мощны и хорошо обучены, а ее промышленный потенциал огромен». При этом из-за постоянных поставок оружия Украине уже проявляется нехватка промышленных мощностей стран НАТО, утверждает автор.

«За первые четыре месяца конфликта Россия использовала больше ракет, чем США способны произвести за год», – пишет издание.

По мнению автора, Россия, ставшая объектом санкций с 2008 года, уже готовила «экономические антитела» для защиты от дальнейших атак. При этом он подчеркивает невозможность «легко опустошить страну, которая обладает огромным количеством стратегических природных ресурсов», а также производит много продуктов питания и удобрений.

Напомним, санкции против России западные страны ужесточили на фоне проведения военной спецоперации на Украине, о начале проведения которой 24 февраля прошлого года обявил Президент Владимир Путин.