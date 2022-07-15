Global Times: США дурачат Евросоюз, принуждая к введению новых санкций

США менее зависимы от России и страдают от последствий санкций намного меньше европейских партнеров. Поэтому они так активно призывают ЕС вводить новые ограничения, говорится в статье Global Times.

«По мере усиления санкционного давления Вашингтон, который не так сильно, как Европа, зависит от энергоносителей и торговли с Россией, несет меньшей ущерб. Евросоюз же, тесно связанный с Москвой в промышленной и энергетической сферах, испытывает серьезнейшие последствия, влияющие на производство и жизнь обычных людей», — цитирует журналиста Сыци Цао РИА Новости.

И Евросоюз уже начинает осознавать, что был «одурачен» США, которые призывали к вводу новых санкций, полагает, в свою очередь, директор Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Ван.

Новый, седьмой пакет санкций может стать в большей мере «символическим», так как его содержание вызывает разногласия у членов ЕС, добавил директор департамента Европы Китайского института международных исследований Хунцзян Цуй.

Многие страны ввели антироссийские санкции либо ужесточили уже существующие после начала специальной военной операции на Украине. Напомним, о ее начале 24 февраля объявил Президент России Владимир Путин.