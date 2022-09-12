Global Times: Санкции и сотрудничество с Азией создадут новую Россию

Речь Президента России Владимира Путина на ВЭФ стала знаковым событием. В ней российский лидер показал, что доминирование США в мире идет на спад. Европейские санкции не нанесут ей вреда, а сотрудничество с Азией позволит создать новую версию РФ. Об этом со ссылкой на Global Times сообщает РИА Новости.

Обозреватель китайского издания Ван Вэн считает, что Владимир Путин доказал невозможность изоляции России. Сейчас Запад уже не обладает достаточным экономическим и политическим влиянием на мировой арене. А крупнейший промышленно-производственный пояс и разделение труда между Китаем, Японией, Южной Кореей и АСЕАН уже способствуют перетоку капиталов на Дальний Восток.

«В следующие два десятилетия мы увидим крупнейшее в истории перемещение богатства с обеих берегов Атлантики на Дальний Восток, где создаются тысячи управляющих и трастовых компаний», — заявил он.

Ван Вэн уверен, что между Европой и Азией Москва выберет именно последнюю. Европейские санкции же только помогут созданию новой России, не нанеся ей вреда.