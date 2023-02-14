Global Times: Россия достигла стратегических целей спецоперации на Украине

Москва в целом достигла поставленных стратегических целей спецоперации на Украине, в то время как Киев без поддержки Вашингтона и НАТО абсолютно не способен обороняться. Такое мнение высказал политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян, сообщает ТАСС.

«На самом деле стратегические цели РФ в целом достигнуты», — приводится цитата эксперта в китайской газете Global Times.

По словам Люй Сяна, Россия «сформировала стабильную линию фронта к востоку от Днепра», откуда может методично наносить атаки в западном направлении.

Он также указал на ошибочную оценку ситуации Западом, который «чересчур преувеличивает стратегические амбиции» России. Поставки более эффективных западных вооружений киевскому режиму могут привести лишь к расширению территории, охваченной военными действиями, подчеркивает политолог.

Среди тех, кто первыми пострадает в случае эскалации, станут Польша и Румыния. При такой ситуации Соединенные Штаты столкнутся с настоящей дилеммой, поскольку при разрастании конфликта негативный эффект для всего мира от кризиса на Украине «будет в 100 раз более серьезным, чем боевые действия, которые начались 24 февраля прошлого года».