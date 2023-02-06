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Экономика
6 февраля 2023  15:42

Global Times: Передача Киеву российских активов — политический трюк США для наживы

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Передача Киеву российских активов — политический трюк, который поможет Соединенным Штатам наживаться на украинском кризисе. Об этом пишет китайская газета Global Times. 

«Вашингтон предлагает Киеву российские активы, а киевское руководство будет использовать их для покупки оружия у США, чтобы прокормить американский военно-промышленный комплекс», — рассуждает автор. 

Таким образом Америка получает прибыль от конфликта на Украине и пытается достичь своей главной геополитической цели — ослабить Россию. 

Эксперты отмечают, что передача российских средств только подорвет доверие к Штатам, поскольку такой шаг покажет миру «их истинное лицо», передает РИА Новости.

На прошлой неделе глава Минюстиции США Меррик Гарланд и его украинский коллега Андрей Костин заявили, что Вашингтон впервые перечислил средства, конфискованные у российского предпринимателя Константина Малофеева.

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