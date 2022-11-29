Global Times: НАТО может сократить поставки оружия Украине из-за истощения стран Европы

Европейские страны — члены НАТО могут сократить помощь и поставки оружия Украине из-за экономического истощения. Такое предположение содержится в статье англоязычного китайского издания Global Times.

По мнению авторов статьи, «сегодняшнее затруднительное положение Европы» сделает затруднительным продолжение помощи украинской стороне. К тому же, по оценке публицистов, получение Республиканской партией контроля над Палатой представителей уменьшит интерес США к поддержке Украины.

«Вполне вероятно, что официальные представители НАТО, в частности, [генеральный секретарь Йенс] Столтенберг, вскоре столкнутся с нарастающим давлением. Несмотря на то, что генсек альянса призвал европейские страны продолжать обеспечивать поставки на Украину, судя по их фактическому экономическому положению, если они продолжат, это станет для них невыносимым бременем», — предположил Люй Сян, научный сотрудник Китайской академии социальных наук.

В результате, добавил собеседник издания, «вполне возможен сценарий резкого сокращения помощи Украине со стороны НАТО, причем поставки останутся лишь на символическом уровне». По его словам, затем европейские страны могут начать переговоры с Россией для урегулирования кризиса.

При этом издание не приводит дополнительных аргументов в пользу вероятности реализации именно такого сценария развития событий, выгодного властям Китая, кроме уменьшения запасов оружия у стран Запада и экономических трудностей, связанных со специальной военной операцией России на Украине.

Ранее газета The New York Times написала, что 20 из 30 стран-участниц НАТО «значительно исчерпали» свой потенциал по поставкам вооружения украинской армии.