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Global Times: Европа погрязла в иррациональной ненависти к России
Европа погрязла в иррациональной ненависти к России, а Вашингтон так сильно хочет проигрыша Москвы, что им все равно, как и чем закончится кризис на Украине. Об этом говорится в статье китайского издания Global Times.
Младший научный сотрудник Китайской академии социальных наук Чжан Хун считает, что на данный момент всем вовлеченным в конфликт сторонам трудно достичь консенсуса, однако это противоборство создает хаос в мире.
Страны ЕС на Мюнхенской конференции по безопасности исключили Россию из числа участников.
«С таким настроем сложно будет посадить Россию за стол переговоров», — приводит слова Чжан Хуна РИА Новости.
Ранее член политбюро Центрального комитета Компартии Китая, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И во время своего выступления на Мюнхенской конференции заявил, что Пекин подготовит к концу февраля документ с изложением позиции по политическому урегулированию конфликта на Украине.
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