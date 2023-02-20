Global Times: Европа погрязла в иррациональной ненависти к России

Европа погрязла в иррациональной ненависти к России, а Вашингтон так сильно хочет проигрыша Москвы, что им все равно, как и чем закончится кризис на Украине. Об этом говорится в статье китайского издания Global Times.

Младший научный сотрудник Китайской академии социальных наук Чжан Хун считает, что на данный момент всем вовлеченным в конфликт сторонам трудно достичь консенсуса, однако это противоборство создает хаос в мире.

Страны ЕС на Мюнхенской конференции по безопасности исключили Россию из числа участников.

«С таким настроем сложно будет посадить Россию за стол переговоров», — приводит слова Чжан Хуна РИА Новости.

Ранее член политбюро Центрального комитета Компартии Китая, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И во время своего выступления на Мюнхенской конференции заявил, что Пекин подготовит к концу февраля документ с изложением позиции по политическому урегулированию конфликта на Украине.