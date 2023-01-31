Global Times: Европа изменит политику в отношении Украины из-за энергокризиса

Странам Европы придется пересмотреть степень поддержки Украины из-за экономического кризиса, вызванного антироссийской политикой, пишет Global Times. В статье отмечается, что российско-украинский конфликт в последнее время обостряется, во многом из-за того, что страны Запада направили Киеву большое количество оружия, «постоянно касаясь красной линии между двумя сторонами и рискуя попасть в спираль ухудшения».

В то же время возникли вторичные опасности, вызванные конфликтом, особенно внутренние противоречия в США и на Западе, пишет издание. По мнению автора, расхождения интересов разных партий продолжают влиять на внутреннее единство США и Европы.

«Последствия конфликта распространяются с поля боя на экономическую, энергетическую, политическую и другие сферы. Цены на энергоносители взлетели, инфляция остается высокой, а темпы экономического восстановления находятся под дальнейшим давлением. Поскольку игра между Европой и США вокруг Закона о снижении инфляции (IRA) усиливается, у Европы нет альтернативы, кроме как нести последствия пристального следования за США», – отмечается в публикации.

Отмечается, что отказ от российских энергоресурсов повлек за собой серьезные последствия для европейских стран, которые попали в «ловушку» Вашингтона и оказались в сильной зависимость от поставок энергетики из США.

Напомним, на фоне ужесточения антироссийских санкций, которые затронули, в том числе, топливно-энергетическую сферу (к примеру, потолок цен на российскую нефть), западные страны столкнулись с резким ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. СМИ писали, что в США и Европе наблюдается рекордная за последние десятки лет инфляция.