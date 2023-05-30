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Global Times: Для достижения своих планов США хотят развязать войну в Сербии
Вашингтон может развязать войну на Балканах, чтобы дестабилизировать ситуацию в Европе. Об этом пишет китайский военный эксперт и телекомментатор Сонг Чжунпин, передает РИА Новости.
«Поскольку российско-украинский конфликт не принес желаемого эффекта для США, Вашингтону необходимо создать новую войну на Европейском континенте», — заявил в статье для Global Times Чжунпин.
По его мнению, США таким образом пытаются разрушить экономику Европы и усилить ее зависимость от Вашингтона. Для НАТО суверенитет и национальная безопасность Сербии не являются приоритетом, подчеркнул автор.
Конечная цель американских властей заключается в том, чтобы и Европа, и Россия понесли потери — это позволит Вашингтону сохранить свою гегемонию.
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