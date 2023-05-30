Вашингтон может развязать войну на Балканах, чтобы дестабилизировать ситуацию в Европе. Об этом пишет китайский военный эксперт и телекомментатор Сонг Чжунпин, передает РИА Новости.

«Поскольку российско-украинский конфликт не принес желаемого эффекта для США, Вашингтону необходимо создать новую войну на Европейском континенте», — заявил в статье для Global Times Чжунпин.

По его мнению, США таким образом пытаются разрушить экономику Европы и усилить ее зависимость от Вашингтона. Для НАТО суверенитет и национальная безопасность Сербии не являются приоритетом, подчеркнул автор.

Конечная цель американских властей заключается в том, чтобы и Европа, и Россия понесли потери — это позволит Вашингтону сохранить свою гегемонию.