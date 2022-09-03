Global Times: Больше всего от энергокризиса в Европе выиграли США

США стали страной, которая получила больше всего выгоды на фоне энергетического кризиса в Европе. Об этом пишет газета Global Times, передает ТАСС.

Из-за снижения поставок российского газа страны Евросоюза были вынуждены любой ценой увеличить импорт СПГ из Штатов — этот шаг принес беспрецедентную прибыль американским поставщикам, заявил директор Китайского центра исследований энергетической экономики при Сямэньском университете Линь Боцян.

Если в 2021 году американские компании поставили в Европу 34 млрд кубометров газа, то в первой половине 2022-го показатель составил 39 млрд кубометров.

«В прошлом это было бы немыслимо, поскольку очевидно, что из-за транспортных расходов цены на американский СПГ намного выше, чем на российский трубопроводный газ», — сказал Линь Боцян.

Запад усилил санкционное давление на Россию после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по защите Донбасса.