Global Times: Антироссийские санкции лишь превращают США в асоциальное государство

Постоянно усиливающиеся санкции против России все больше превращают США в асоциальное государство, потому что противоречат интересам большей части мирового сообщества, которая стремится установить взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество с РФ. Об этом пишет китайская газета Global Times, передает ТАСС.

«Нужно подчеркнуть, что США и западные страны не обладают компетенцией, которая позволила бы им вмешиваться в регулярное сотрудничество других государств с Россией, у Вашингтона нет на это никакого права», — пишут авторы статьи, подчеркивая, что общественное мнение Штатов и стран Запада порой смотрит на мир через испорченные очки.

По их мнению, жесткие рестрикции не смогут ввергнуть Россию в изоляцию и отрезать ей доступ к глобальному рынку, а рестрикции лишь сделают США еще более асоциальными.

Авторы также отметили, что Белый дом крайне болезненно реагирует на укрепление сотрудничества между РФ и Китаем, поскольку опасается провала своих односторонних санкций.

«Соединенные Штаты затем начинают обвинять Китай в саботировании „глобальных усилий Вашингтона“», — говорится в статье.

Авторы подчеркивают, что взаимовыгодное российско-китайское сотрудничество — это законное право суверенных государств.

«Сдерживать нужно геополитический фанатизм, от которого никак не могут освободиться США и Запад», — резюмирует издание.

Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как 24 февраля Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение, на сегодняшний день ЕС ввел уже седьмой пакет санкций.