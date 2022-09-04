Глэмпинги на смену курортам: МЧС сообщило о троекратном росте туристов в летних походах

По данным МЧС, количество россиян, которые в этом году выбрали в качестве отдыха походы, увеличилось втрое по сравнению с 2020 годом – это рекорд, установленный впервые с начала пандемии. На это повлияли не только сложности с выездным туризмом, но также развитие глэмпингов, считают эксперты.

Этим летом на туристические маршруты вышли 12 тыс. групп численностью почти 152 тыс. человек — на 23% больше, чем летом 2021 года и в три раза больше, чем в 2020 году, передает РБК со ссылкой на данные ведомства. При этом увеличилось и количество семей, которые отправляются в походы с детьми. Так, если летом 2020 года в составе туристических групп были зарегистрированы 10 тыс. детей, то в этом сезоне – 54 тыс. детей.

Отметим, что министерство ведет статистику, так как по закону туристы, отправляющиеся в экстремальный поход, должны уведомить о планируемом путешествии территориальный орган МЧС.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к началу следующего летнего туристического сезона в Татарстане планируется открыть 20 новых глэмпингов, таким образом их количество увеличится до 34. Создание глэмпингов поддерживается и на федеральном уровне – Татарстан получил порядка 230 млн рублей для возмещения до 50% стоимости строительства модульных отелей.