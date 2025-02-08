Глэмпинги на «Буинских Мальдивах» и улица миллиардеров: что Камартдинов продвигал в АИР

«Муниципальный час» в Агентстве инвестиционного развития сегодня посвятили Буинскому району. Как отметила руководитель АИР Талия Минуллина, это красивый район с передовыми предприятиями, но еще есть ниши и резервы для потенциальных инвесторов. Также она обратила внимание работодателей на «лакомые кусочки» муниципального образования.





«Муниципальный час» в Агентстве инвестиционного развития сегодня посвятили Буинскому району

Фото: пресс-служба АИР РТ

«ВТП, по предварительной оценке, составит 20,8 млрд рублей»

Глава Ранис Камартдинов рассказал, что в Буинском районе живут активные, всегда готовые к новациям люди. Территориально район расположен на юго-западе Республики Татарстан, южная граница примыкает к Ульяновской области, граничит с Чувашской Республикой, а также Дрожжановским, Апастовским и Тетюшским районами Татарстана.

Район находится на пересечении транспортных сетей, связывающих республику с соседними регионами России, имеет хорошие по своим качествам логистические возможности.

По территории района проходит железнодорожная линия Ульяновск – Свияжск, есть станция Буа. Также проходит автомобильная дорога федерального значения Р-241 Казань – Ульяновск.

Объем валового территориального продукта, по предварительной оценке, составит 20,8 млрд рублей. Основная доля приходится на промышленность и сельское хозяйство.

За пределами республики известна продукция буинских сахарного, спиртового, машиностроительного заводов и молокоперерабатывающего комбината.

Средняя заработная плата в Буинском районе составляет 52 150 рублей. Количество трудоспособного населения в районе – более 21,5 тыс. человек.

Буинский район занимает лидирующую позицию среди районов Татарстана по объему производства валовой продукции сельского хозяйства Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Буинский район – один из лидеров по производству зерна, сахарной свеклы, подсолнечника

По итогам 2024 года объем инвестиций составит более 5 млрд рублей. Основная их доля направлена на развитие сельскохозяйственных и перерабатывающих производств.

По словам Камартдинова, Буинский район занимает лидирующую позицию среди районов Татарстана по объему производства валовой продукции сельского хозяйства. Это один из значимых в республике производителей мяса, молока, зерна, сахарной свеклы, подсолнечника. По предварительным итогам 2024 года прирост валовой продукции сельского хозяйства составит 9%, а объем производства достигнет 7,8 млрд рублей.

В 2024 году был собран достойный урожай зерна – 185 тысяч тонн.

«Среди муниципальных районов республики это наибольший показатель. С одного гектара получили в среднем 32,6 центнера, валовый сбор сахарной свеклы составил 485 тыс. тонн при средней урожайности 460 центнера с гектара, подсолнечник собрали около 17 тыс. тонн, средняя урожайность составила 32 центнера с гектара», – отметил гость проекта АИР.

«Надеюсь, что сегодня тюльпаны, которые являются символом весны и вдохновения, порадовали всех присутствующих в зале женщин» Фото: пресс-служба АИР РТ

«Очень красивая у нас сегодня цветочная встреча»

Точка роста экономики Буинского района – это развитие промышленного парка «Буинск», обозначил далее Камартдинов. Он сообщил, что благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова в чистом поле был выделен участок около 27 гектаров рядом с федеральной трассой Казань – Ульяновск.

На данный момент проложены коммуникации, подведены газовые сети, сети электроснабжения, водопровод, канализация, асфальтовая дорога.

Сегодня в районе зарегистрировано 1297 субъектов малого и среднего предпринимательства. Предпринимательское сообщество района активно развивается. Индивидуальный предприниматель Гузель Заббарова выращивает цветы.

«Надеюсь, что сегодня ее тюльпаны, которые являются символом весны и вдохновения, порадовали всех присутствующих в зале женщин», – отметил глава района.

«Очень красивая у нас сегодня цветочная встреча», – поблагодарила Талия Минуллина.

Фарит Ханифов озвучил необходимость обеспечения бесперебойного движения грузов железнодорожным транспортом Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Железная дорога есть, а производства вокруг нет»

Глава Ранис Камартдинов рассказал, что в своем выступлении на итоговой коллегии Минтранса РТ глава ведомства Фарит Ханифов озвучил необходимость обеспечения бесперебойного движения грузов железнодорожным транспортом. Одно из решений – создание хабов по перевалке строительных и инертных материалов.

«Все дороги у нас загружены, кругом пробки... Для того чтобы убрать пробки и удешевить стоимость доставки материалов, мы предложили сделать перевалочный хаб, который со временем вокруг себя организует дополнительный уровень бизнеса», – сообщил Камартдинов.

Для выполнения этих задач в Буинске имеется команда на базе специализированной организации «Мостопоезд-33». Необходим 1 млрд рублей. По мнению Камартдинова, реализация проекта даст возможность развития малого предпринимательства района.

«Удобрения, топливо, инертные материалы завозим машинами, но у нас есть железнодорожная станция, и она не загружена на сегодняшний день. Земельные участки для бизнеса подберем. И у нас есть люди, которые уже имеют опыт реализации данного проекта в другом районе нашей республики», – добавил глава района.

«Вот интересно, у нас есть предприниматели, которые организовали проект и говорят, вот бы сюда железную дорогу подвести. А здесь, наоборот, железная дорога есть, а производства вокруг нет. Это реальный дисбаланс, который мы имеем, и надо об этом открыто говорить. Давайте будем решать эти вопросы, тем более поддержанные профильным Министерством транспорта», – вынесла вердикт Минуллина.

В Буинске для привлечения трудовых кадров сегодня создаются комфортные условия проживания – строится жилой комплекс «Якты Алан» Фото: пресс-служба Буинского района

«Лакомый кусочек для предпринимателей»

В Буинске для привлечения трудовых кадров сегодня создаются комфортные условия проживания – строится жилой комплекс «Якты Алан» на площади 23 гектара. В настоящее время обустраиваются инженерные сети. Комплекс включает 19 пяти- и девятиэтажных многоквартирных жилых домов, школу на 200 мест, бассейн, детский сад, дом культуры, ФАП и семь торговых объектов. Объем инвестиций составит более 6,5 млрд рублей.

«В рамках этой концепции мы бы хотели видеть современный город», – отметил глава муниципального образования.

Руководитель АИР РТ Талия Минуллина затронула проблему дефицита кадров. «Как остро стоит проблема в Буинском районе и если придет новый предприниматель, будут ли у него какие-то резервы? Как вы можете снять эти опасения?» — поинтересовалась она.

В Буинском районе не трудоустроены порядка 600 человек. А более тысячи человек — это люди, которые стабильно выезжают за пределы района на заработки, где их привлекает средняя зарплата от 100 до 150 тыс. рублей.

«А в самом районе средняя зарплата вдвое ниже», – обратила внимание Минуллина.

«Мы проговорили с выезжающими на сторону – какие это специалисты, в каких областях они работают для того, чтобы им остаться в районе. Буинцы уезжают в разные регионы – это Москва, Санкт-Петербург, на Север. Если мы создадим им рабочие условия здесь, то они, конечно, останутся», – продолжил Камартдинов.

По словам Минуллиной, тысяча людей, покидающих стабильно район, – это значительное количество.

«Я надеюсь, для наших предпринимателей это лакомый кусочек, потому что, действительно, серьезные вопросы есть», – подытожила ведущая встречи.

В 2024 году в Буинском районе осуществили мечту местных жителей – на реке Карла в деревне Мещеряково благоустроили первый в районе муниципальный пляж Фото: пресс-служба Буинского района

«У буинцев появилась возможность купаться и загорать на белоснежном песке»

В 2024 году в Буинском районе осуществили мечту местных жителей – на реке Карла в деревне Мещеряково благоустроили первый в районе муниципальный пляж. Создание водного объекта стало возможным благодаря региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту «Жилье и городская среда».

«У буинцев появилась возможность купаться и загорать на белоснежном песке, отдохнуть в расположенном рядом кафе с банкетным залом. Это будет достойное место для проведения досуга», – прокомментировал Ранис Камартдинов.

Глава муниципального образования отметил, что местные жители назвали этот пляж «Буинские Мальдивы» за белоснежный кварцевый песок. Пляж построен на месте, где раньше было озеро, и питается оно родниковыми водами. В случае недостаточности воды она поставляется из скважины.

«Песок кварцевый, не карьерный, из Ульяновска возим. Он такой белый, на нем даже сорняки не растут. На нашем, карьерном, через неделю уже все зеленое, а тут идеально чистый. Вода из скважины, чистая вода, и плюс рядом лес. По этому лесу ежедневно гуляют 500 человек. Это своего рода лечебная территория», – заявил руководитель района.

Ранис Камартдинов сообщил, что на территории возле водного объекта Институтом развития городов РТ начата работа по проектированию глэмпингов Фото: пресс-служба АИР РТ

«К своему стыду, у нас нет глэмпингов»

Ранис Камартдинов сообщил, что на территории возле водного объекта Институтом развития городов РТ начата работа по проектированию глэмпингов. А в дальнейшем в планах у района – обратиться в АИР с просьбой вынести на инвестсовет вопрос предоставления земельного участка, без проведения торгов – под строительство объектов с муниципально-частным партнерством.

«Это будет новой точкой для привлечения инвестиций. Инвестор будет развивать, поддерживать порядок и наполнять событиями данную территорию для жителей и гостей района», – обратился глава района к руководителю Агентства.

Чтобы позволить себе такой вид отдыха, буинцы вынуждены ездить в соседние районы и даже регионы.

«В Буинске все есть, но, к своему стыду, благоустроенных глэмпингов в нашем районе нет. Мы выезжаем либо в Кайбицкий район, либо в Ульяновск куда-то», – признался Камартдинов.

Правда, движение в этом направлении есть: сразу три инвестора одномоментно приступают к строительству глэмпингов. Один инвестор из Чувашии уже поставил два дома в виде A-frame на озере. «Инвестирует в свою родную землю. Говорит, я тут в детстве рыбу ловил, хочу теперь сделать туристический поток», – поделился Камартдинов.

Еще два инвестора в прошлом году занялись коммуникациями, а в этом обещают сделать к Сабантую целую благоустроенную улицу.

«Оказывается, у нас в деревне Кошки-Теняково есть свои миллиардеры, мы про них не знаем, но они есть. Миллиардеры уехали в свое время, живут в других регионах. Они попросили предоставить им целую улицу. Мы через аукцион выставили на торги, они получили эти земли. Теперь хотят вернуться и построить отчий дом. Он уже не остался, но кровь их тянет», – заключил глава района Ранис Камартдинов.