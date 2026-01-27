Глэмпинг у воды и курортный кластер: в Нижнекамске рассмотрели новые инвестпроекты

На инвестиционном совете Нижнекамского района обсудили сразу несколько инициатив, способных повлиять на облик территории и ее экономическое развитие. В центре внимания оказались четыре проекта, три из которых связаны с туристической отраслью – направлением, которое в районе рассматривают как одно из перспективных.

Одной из представленных инициатив стал глэмпинг-клуб «Адмирал». Инвестор предлагает создать современное пространство для отдыха на природе вблизи Ильинки. Проект предусматривает размещение комфортных домиков, рассчитанных на компании до восьми человек, а также строительство бань, купелей, обустройство лодочной станции. Общий объем инвестиций оценивается в 50 млн рублей. Этот проект получил одобрение инвестсовета.

Еще более масштабной инициативой стал туристско-рекреационный проект «Кама Аланы», который планируется реализовать в Камских Полянах. Инвестор видит здесь потенциал для создания крупного курортного кластера. В концепции – гостиница, горнолыжный комплекс с зиплайном, спа-зона, водные развлечения, конный и рыболовный клубы, а также детский лагерь. Отдельно отмечается идея создания первого в России курорта в формате халяль. Проект вызвал интерес, однако требует дальнейшей проработки.

Третья туристическая инициатива связана с развитием городской инфраструктуры. Рядом с термальным комплексом – одним из самых популярных туристических объектов Нижнекамска – предлагается строительство многофункционального жилого комплекса. Проект включает гостиницу, три многоквартирных дома на 382 квартиры, парковку на 400 машин и благоустроенную территорию. И эта инициатива была направлена на доработку.

Четвертый проект касается экологического бизнеса. Федеральная компания «Акрон холдинг» заявила о готовности зайти в Нижнекамск с инициативой по сбору вторсырья у населения с денежным вознаграждением. Проект направлен на развитие раздельного сбора отходов и формирование экологически ответственного поведения жителей.

По итогам заседания одна инициатива получила одобрение, остальные признаны перспективными, но нуждающимися в дополнительной проработке. В районе подчеркивают: работа по привлечению инвесторов продолжается, приоритет отдается продуманным, устойчивым и полезным для жителей проектам.