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Экономика 25 июня 2025 10:57

Глэмпинг при ферме с оленями в Рыбно-Слободском районе РТ откроется в этом году

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Глэмпинг при ферме с оленями в Рыбно-Слободском районе РТ откроется в этом году
Фото: скриншот трансляции

Глэмпинг на семь домов при экопарке «Дикая ферма» в Рыбно-Слободском районе Татарстана запустится в этом году. Об этом рассказал глава муниципалитета Радик Ислямов на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития РТ.

«В туристическом экопарке "Дикая ферма" на стадии завершения [находятся] работы по глэмпингу "Ольха". Ведется благоустройство территории, семь домов А-frame круглогодичного проживания инвестор уже построил. Номерной фонд – 36 мест. Открытие планируется уже в текущем году», – пояснил глава района.

Фото: скриншот трансляции

По его словам, «Дикую ферму» в деревне Степановка в прошлом году посетили 15 тыс. туристов. Общие вложения инвестора в проект за все время – 150 млн рублей.

На ферме обитают 180 краснокнижных пятнистых оленей, более 80 алтайских маралов и столько же диких кроликов, говорится на сайте проекта. Около 50 оленей были выпущены в дикую природу.

#глэмпинги #рыбно-слободский район рт
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