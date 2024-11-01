Глэмпинг из Татарстана первым в России получил свидетельство Muslim Friendly

Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ выдал первое свидетельство на соответствие стандартам системы Muslim Friendly глэмпингу из Татарстана YURT RESORT.

Напомним, «Муслим Френдли» - это добровольная сертификация для организаций, цель которой - создать комфортные и безопасные условия для мусульман, соответствующие их культурным и религиозным предпочтениям. То есть отели, кафе, больницы должны учитывать вопросы питания, наличие мест для молитвы, знание персоналом норм исламского этикета. В условиях глобализации и растущей взаимозависимости культур система «Муслим Френдли» становится не просто стандартом, а неотъемлемой частью общества, концепцией Halal Life Style, поддержанной Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Саму систему разработал Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ по инициативе муфтия республики Камиль хазрата Самигуллина.

Как сообщает пресс-служба Комитета, цель системы «Муслим Френдли» - обеспечение комплексного сервиса для мусульман, который будет учитывать и уважать их традиции. Активное сотрудничество с международными организациями в развитии и поддержании стандартов халяль делает Татарстан привлекательным для мусульманских туристов со всего мира. Именно система «Муслим Френдли», охватывающая широкий спектр услуг, становится гарантом комфорта и уверенности для современных путешественников. Особенно сертификация актуальна в странах, принимающих туристов из Турции, Малайзии, ОАЭ и других стран с развивающимся рынком халяльного туризма, таких как Россия.

Председатель Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Аббяс хазрат Шляпошников подчеркнул, что наличие свидетельства «Муслим Френдли» свидетельствует о высокой культуре обслуживания, признании потребностей разных групп клиентов и стремлении к улучшению качества услуг.

Как отметила основательница глэмпинга из Татарстана Римма Якупова, свидетельство «Муслим Френдли» помогает бизнесу укреплять взаимодействие России с мусульманским миром, продвинуть культуру Татарстана и образ жизни халяль.

фото: Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ