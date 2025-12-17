Глэмпинг «Белая лилия» откроется в Менделеевске в конце года

В конце декабря 2025 года в Менделеевском районе откроется глэмпинг «Белая лилия». Об этом на пресс-конференции в агентстве «Татар-информ» сообщил глава района Роберт Искандаров.

Глэмпинг рассчитан на 20–30 гостиничных номеров и разместится на территории площадью 5 гектаров на берегу Камы, недалеко от детского лагеря «Юниор» между Тураево и Икским Устьем.

На территории комплекса появится спа-центр с рестораном и терминальным комплексом, подогреваемый бассейн, сад на воде из белых лилий, пирс, каток и горки, детские площадки, ландшафтный амфитеатр, подвесная эко-тропа и арт-объекты.

Роберт Искандаров также напомнил, что в этом году в районе завершили ремонт санатория «Ижминводы» на сумму 125 млн рублей. Кроме того, недавно открылся отель с 13 новыми номерами, принадлежащий владельцу холдинга «Тулпар» Наилю Сулейманову.

«Сегодня наши гостиницы справляются впритык. Также мы рекомендуем заселяться в "Ижминводы"», — отметил глава района, приглашая туристов оценить новые возможности Менделеевска.