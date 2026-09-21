Глейхенгауз рассказал, от кого из спортсменов получал большую признательность

Фото: fsrussia.ru

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз поделился, от кого из спортсменов получает большую признательность за свою работу:

«Тебе больше благодарны те спортсмены — и говорят тебе об этом или вспоминают тебя добрым словом, — которые не добились высоких результатов. Эти спортсмены тебя будут много лет поздравлять со всеми праздниками, при встрече благодарить, говорить: «Как было интересно и классно, какие вы профессионалы». А спортсмены, которые дошли до самого верха и стали звездами… Такое даже представить сложно, что они подойдут к тебе и скажут: «Спасибо за все». Вот это все от моих любителей (показывает открытки и коллажи). Кто благодарный спортсмен и ученик? Любители! Здесь и пожелания, и фотографии. От спортсменов у меня таких нет», — сказал Глейхенгауз в сериале «Метод Тутберидзе».

Даниил Глейхенгауз работает в группе Этери Тутберидзе более 10 лет.