Глейхенгауз об ОИ-26: «У меня сложилось ощущение, что мы здесь немного лишние»

Фото: телеграм-канал Даниила Глейхенгауза

Тренер штаба Этери Тутберидзе и хореограф по фигурному катанию Даниил Глейхенгауз рассказал об ощущениях во время присутствия на Олимпийских играх-2026 в Италии.

«У меня сложилось интересное ощущение. Любая Олимпиада – это всегда праздник, эти Игры – не исключение. Просто праздник не наш. Мы здесь немного лишние, то есть нет такого ощущения, как это всегда было, что мы команда.

В целом все классно. И ощущение праздника, и трибуны полные, и люди поддерживают – все это есть. Просто мое внутреннее ощущение такое, что мы были здесь, как в гостях, так скажем», – цитирует Глейхенгауза Sport24.

Двое российских фигуристов, выступивших на турнире ОИ-26 в нейтральном статусе, Аделия Петросян и Петр Гуменник, заняли шестые места.

Единственную медаль из 13 допущенных российских спортсменов во время зимней Олимпиады-2026 занял ски-альпинист Никита Филипов (серебро).

Зимние Олимпийские игры-2026 проходили в Италии с 6 по 22 февраля.