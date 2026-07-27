Глейхенгауз — о Трусовой: «На фоне остальных она просто пашет»

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Даниил Глейхенгауз, хореограф штаба Этери Тутберидзе, высказался о подготовке Александры Трусовой к новому сезону – первому полноценному после рождения сына. По его словам, фигуристка работает с такой самоотдачей, что напоминает ему времена высших достижений.

«То, как она тренируется и относится к рабочему процессу, возвращает нас в прекрасные времена высоких результатов и достижений, потому что на фоне остальных она просто пашет», – заявил Глейхенгауз в интервью Okko.

Он отметил, что у Трусовой, помимо спорта, сейчас много других забот – маленький ребенок, известность, дополнительные активности. Но это не мешает ей выкладываться на льду полностью. Хореограф привел показательный пример: когда он предложил просто поработать над короткой программой «под музыку», Трусова взяла и прокатала ее целиком – в июле.

«Другим ты всю тренировку пытаешься крикнуть: "Когда вы возьмете музыку?" А Сашу всегда надо было останавливать, ничего не изменилось», – добавил Глейхенгауз.

По его мнению, Трусова – представитель «голодного» поколения фигуристов, которые были по-спортивному злыми, постоянно соперничали друг с другом и каждый день выходили на новый уровень. Сейчас, признался хореограф, он не видит у многих действующих спортсменов запредельной мотивации, что он связывает с отсутствием международных стартов.

«С возвращением Саши я понял, что дело не в том, что я как-то не так отношусь или требую много от действующих спортсменов, а что вот так должно быть», – резюмировал Глейхенгауз, подчеркнув, что Трусова показывает пример настоящего отношения к делу.