Глейхенгауз о номере Гуменника и Петросян на шоу Тутберидзе: «Сюрпризов будет много»

Фото: fsrussia.ru

Постановщик номеров Даниил Глейхенгауз поделился информацией о предстоящем совместном номере Петра Гуменника и Аделии Петросян в ледовом шоу Этери Тутберидзе. Напомним, оба фигуриста выступили на зимних Олимпийских играх – 2026 и заняли по шестому месту в мужском и женском одиночном катании.

«Чего ждать зрителям от совместного номера Петросян и Гуменника? Того, чего они не увидели на Олимпиаде! Сюрпризов будет много. Мы сейчас постоянно, целыми днями ставим новые номера. Работа кипит, много нового. У нас в этом году очень классный состав, огромное количество звезд, и у всех – новые номера. Я думаю, что будет здорово», – сказал Глейхенгауз Metaraitings.

Помимо Гуменника и Петросян в шоу подтвердили свое участие фигуристы-одиночники – Алина Загитова, Александра Трусова, Макар Игнатов, Евгения Медведева, Элизабет Турсынбаева, а также дуэты – Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский и другие.

Шоу Этери Тутберидзе стартуют 12 апреля во Владивостоке, а также пройдут еще в семи городах России: Уфе, Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге. В Казани шоу состоится 24 апреля на «Татнефть-Арене».