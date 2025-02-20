Глебов исключен из заявки «Ростова» на вторую часть сезона

Фото: fc-rostov.ru

«Ростов» исключил полузащитника Данила Глебова из заявки на вторую часть РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Глебов близок к переходу в московское «Динамо», с которым заключит пятилетний контракт.

Напомним, Данил Глебов выступал за «Ростов» с 2019 года. В составе южан он становился лучшим игроком месяца, а также трижды был номинирован на звание лучшего футболиста чемпионата России. В нынешнем сезоне на его счету 23 матча во всех турнирах, где он забил один мяч и отдал одну передачу.

Первую часть РПЛ команда Валерия Карпина завершила на седьмом месте в таблице. Стартовым соперником во второй половине сезона для «Ростова» станет московское «Динамо». Матч состоится 2 марта в 19:30 по мск.