В Казань продолжают поступать соболезнования в связи с трагедией в школе

Главы ряда регионов России выразили соболезнования в связи с нападением на казанскую гимназию №175, в результате которого погибли 9 человек, еще 20 человек госпитализированы.

Так, Глава Башкортостана Радий Хабиров направил телеграмму на имя Президента Татарстана Рустама Минниханова. «От имени всех жителей нашей республики, от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате стрельбы в школе №175 Казани. Весть о страшной трагедии острой болью отозвалась в сердцах всех жителей республики. Мы искренне скорбим вместе с братским народом Татарстана, переживаем за пострадавших. Готовы оказать любую необходимую помощь. Терпения, мужества и душевных сил родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — отметил Хабиров.

Соболезнование выразил также губернатор Приморского края Олег Кожемяко. «В этот тяжелый для жителей Казани день мы вместе с вами переживаем боль невосполнимой утраты, скорбим по погибшим. Страшную новость в Приморье восприняли с тревогой в сердцах. Сил и стойкости духа всем, кого коснулась эта трагедия. Держитесь, друзья казанцы. Приморье с вами!» — говорится в телеграмме.

Соболезнование выразил и Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. «Потрясен известием о страшной трагедии в школе в Казани. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Крымчане разделяют боль и скорбь народа Татарстана», — передает слова Аксенова его пресс-служба.

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования на своей странице «ВКонтакте». «Жители Тюменской области потрясены трагическими событиями в школе № 175 города Казани. Это немыслимо, когда гибнут дети. Вдвойне страшно, что это произошло в учебном заведении во время уроков. Поражает циничность преступников при выборе объекта для нападения. Эту трагедию жители Тюменской области воспринимают как личную. У наших регионов давние, теплые дружеские отношения. Тюменская область готова оказать братской Республике Татарстан любую помощь! Мы должны принять все меры, чтобы не допустить повторения подобных трагедий. Выражаем глубокие соболезнования родителям и родственникам погибших и пострадавших», — написал Моор.

Также свои соболезнования оставил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. «Ужасная трагедия в Казани. От лица всех северян приношу соболезнования родным и близким погибших.

Таким чудовищным поступкам нет и не может быть оправдания. Мы усиливаем меры безопасности в школах и социальных объектах. Нельзя допустить повторения подобного», — говорится в сообщении в социальной сети «Вконтакте».

Врио Главы Мордовии Артём Здунов выразил соболезнования родным и близким погибших в Казани. «Уважаемый Рустам Нургалиевич! Народ Мордовии вместе с Вами глубоко скорбит по поводу трагической гибели людей в школе г. Казань. Это наша общая тяжелая боль, горькая, невосполнимая утрата. Выражаем самое искреннее сочувствие и соболезнование родным и близким погибших», — говорится в телеграмме на имя Президента РТ Рустама Минниханова.