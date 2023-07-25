Главы регионов РФ смогут создавать спецГУПы для охраны порядка при военном положении

Руководители регионов России по согласованию с Президентом Владимиром Путиным смогут создавать специализированные государственные унитарные предприятия для усиления охраны общественного порядка во время мобилизации или при введении военного положения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на думскую базу.

Такие предприятия будут являться юридическими лицами с особыми уставными задачами по содействию правоохранительным органам, органам федеральной службы безопасности и военного управления в обеспечении общественной безопасности, защите госграницы РФ и в борьбе с диверсантами из недружественных стран.

Высшие исполнительные органы субъектов РФ получат право временно взять в пользование боевое ручное стрелковое оружие и патроны к нему и передавать их предприятиям в качестве служебного оружия. Их сотрудники смогут использовать вооружение при наличии разрешения на его ношение. В случае решения российского лидера о прекращении деятельности предприятий они будут обязаны сдать его в течение 30 дней.

Работники таких формирований также получают разрешение на уничтожение вражеских беспилотников, подводных и надводных судов и аппаратов для отражения угроз мирному населению.