Главы районов и городов Татарстана поздравили жителей с Днем народного единства

В День народного единства главы районов и городов Республики Татарстан обратились к жителям с поздравлениями. По их словам, сила Татарстана – в единстве, сообщается в официальном канале администрации Лаишевского района РТ в МАКС.

Видео: официальный канал администрации Лаишевского района РТ в МАКС

Главы муниципалитетов отметили, что у жителей республики нет чужой беды: они вместе отмечают праздники, помогают тем, кому трудно, растят детей и строят будущее. Татарстан – республика, где разные народы живут как одна большая семья, и в этом ее сила.

В завершение они поздравили земляков с Днем народного единства и пожелали благополучия Татарстану и России.