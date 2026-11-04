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Общество 4 ноября 2026 10:47

Главы районов и городов Татарстана поздравили жителей с Днем народного единства

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В День народного единства главы районов и городов Республики Татарстан обратились к жителям с поздравлениями. По их словам, сила Татарстана – в единстве, сообщается в официальном канале администрации Лаишевского района РТ в МАКС.

Видео: официальный канал администрации Лаишевского района РТ в МАКС

Главы муниципалитетов отметили, что у жителей республики нет чужой беды: они вместе отмечают праздники, помогают тем, кому трудно, растят детей и строят будущее. Татарстан – республика, где разные народы живут как одна большая семья, и в этом ее сила.

В завершение они поздравили земляков с Днем народного единства и пожелали благополучия Татарстану и России.

#лаишевский район рт #день народного единства
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