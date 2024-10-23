Главы прибывших на саммит БРИКС делегаций сделали совместную фотографию

Фото: © Сергей Бобылев, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Главы делегаций, прибывших на саммит БРИКС в Казань, сделали совместную фотографию перед заседанием объединения. Напомним, сегодня встречи лидеров пройдут в узком и расширенном форматах.

На фотографии запечатлены Президент РФ Владимир Путин, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Президент Южной Африки Сирил Рамафоса, Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, Президент Ирана Масуд Пезешкиан, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, глава МИД Бразилии Мауру Виейра.

Отметим, что лидеры Китая и Индии находятся ближе всех к Президенту России.

Напомним, БРИКС – это объединение стран, основанное в 2006 году. Туда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Арабские Эмираты, Иран, Египет и Эфиопия. В 2024-м председательство в БРИКС перешло России.

Саммит БРИКС в Казани – это 16 по счету встреча участников объединения. На саммите БРИКС планируется обсудить массу экономических вопросов, в которых сходятся интересы всех членов организации.